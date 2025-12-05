Giá vàng nhẫn sáng nay (5/12) tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được điều chỉnh đi lên, trong khi ở một số thương hiệu khác lại đứng im.

Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sáng nay được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức kỷ lục 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập vào sáng 1/12 thì giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu vẫn thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Phạm Hải

Như vậy, nếu mua vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu vào sáng 1/12 và bán ra vào sáng nay thì nhà đầu tư vẫn lỗ 4,5 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu khác sáng nay vẫn giữ nguyên mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay bằng với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại PNJ cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức giá 150-153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được giao dịch ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ngang với mức chốt hôm qua.

Nhưng đến đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đã được nâng lên mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sáng nay được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đến đầu giờ chiều nay, thương hiệu này lại điều chỉnh tăng tiếp giá vàng miếng đắt thêm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, từ sáng đến đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.