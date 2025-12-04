Giá vàng thế giới hôm nay 4/12/2025

Tới 20h30 ngày 3/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.236 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.255 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/12 cao hơn khoảng 61,4% (tương đương tăng 1.611 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 3/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 3/12 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng 29 USD/ounce (+0,7%) lên 4.236 USD/ounce. Trước đó, trên thị trường châu Âu vàng có lúc xuống tới 4.195 USD/ounce.

Vàng quay đầu tăng trở lại khi đồng USD trở lại với xu hướng giảm. DXY tụt xuống 98,94 điểm, sau khi hồi phục lên 99,44 điểm trong phiên trước đó.

Vàng thế giới giảm trong bối cảnh số liệu mới nhất của Mỹ cho thấy thị trường lao động khu vực tư nhân của Hoa Kỳ suy yếu đáng kể. Bảng lương ADP cho thấy 32.000 việc làm đã bị mất trong tháng trước. Báo cáo này yếu hơn đáng kể so với dự kiến vì các dự báo đồng thuận cho thấy có 5.000 việc làm được tạo ra.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH

TS Nela Richardson, chuyên gia kinh tế trưởng của ADP, cho biết: “Việc tuyển dụng gần đây khá bấp bênh do người sử dụng lao động phải đối mặt với tâm lý thận trọng của người tiêu dùng và môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn. Mặc dù sự suy giảm trong tháng 11 diễn ra trên diện rộng, nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự sụt giảm trong các doanh nghiệp nhỏ”.

Theo một số nhà phân tích, dữ liệu việc làm yếu kém là một tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán khả năng nới lỏng chính sách gần 90%.

Thị trường đang chú ý nhiều hơn đến dữ liệu việc làm của khu vực tư nhân vì chính phủ liên bang tuyên bố sẽ không công bố dữ liệu của tháng 11 do chính phủ đóng cửa trong 43 ngày.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Vàng tăng giá trong bối cảnh đồng USD suy giảm. Đà tăng của vàng còn được hỗ trợ bởi cú bứt phá của bạc. Giá bạc đạt mức cao kỷ lục mới và đóng cửa ở mức 60 USD/ounce. Các phân tích kỹ thuật cho thấy cả vàng và bạc đều đang trong xu hướng tăng giá rõ rệt.

Tin tức mới nhất cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Nga mang tính xây dựng nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Cố vấn cấp cao của ông Putin, Yuri Ushakov, đã gọi các cuộc đàm phán được tổ chức tại Moscow là mang tính xây dựng, nhưng cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Cả hai bên đều đồng ý không tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán.

Như vậy, giới đầu tư vẫn phải chờ đợi cho một kết quả tích cực hơn tại Ukraine.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc hiện khá yếu kém. Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong năm tháng, thêm bằng chứng cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế đang chậm lại.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ RatingDog Trung Quốc đã chậm lại trong tháng thứ ba và giảm xuống còn 52,1 điểm trong tháng 11. Chỉ số PMI dịch vụ yếu hơn sáng nay đã củng cố bức tranh về sự phục hồi không đồng đều.

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 4,08% qua đêm. Thị trường đang định giá 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tuần tới tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Kỳ vọng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett có thể được đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo đã góp phần làm tăng thêm tâm lý ôn hòa trên thị trường. Hassett nổi tiếng với việc ủng hộ việc giảm lãi suất nhanh hơn, theo lập trường của Tổng thống Trump.