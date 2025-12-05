Giảm mạnh theo thế giới và tỷ giá USD/VND

Kết thúc phiên giao dịch 4/12, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm 700.000 đồng so với phiên liền trước, xuống 151,8 triệu đồng/lượng (mua) và 153,8 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng, xuống 150-150,3 triệu đồng/lượng (mua) và 153-153,3 triệu đồng/lượng (bán).

Vàng trong nước giảm khá mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới chịu áp lực rất lớn ở ngưỡng 4.200 USD/ounce, sau khi không vượt qua đỉnh ngắn hạn 4.245 USD/ounce ghi nhận hôm 13/11 và còn khá xa đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce thiết lập hôm 21/10. Qua đó, áp lực chốt lời tăng mạnh.

Sức ép gia tăng khi trong phiên 3/12 khi quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR bán ra gần 3,5 tấn vàng, giảm số lượng nắm giữ xuống còn 1.046,58 tấn.

Trong nước, áp lực giảm giá với vàng SJC và vàng nhẫn lớn chưa từng có trong gần 2 tháng qua còn đến từ việc tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh. Trong phiên giao dịch 4/12, USD trên thị trường chợ đen giảm 300 đồng ở chiều mua vào xuống 27.150 đồng/USD và giảm 320 đồng ở chiều bán ra xuống 27.200 đồng/USD. Trước đó, tỷ giá tự do đã giảm liên tục, từ đỉnh cao gần 27.900 đồng/USD (giá bán) trong tháng 11.

Giá vàng chịu áp lực giảm. Ảnh: CH

Tỷ giá tại các ngân hàng giảm nhẹ. Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank giảm 1 đồng xuống 26.139 đồng/USD (mua) và 26.409 đồng/USD (bán).

Với tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, giá vàng thế giới ở mức 4.200 USD/ounce quy đổi ra đạt 138,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng trong nước gần 15,5 triệu đồng/lượng.

Mức chênh tính theo tỷ giá ngân hàng vẫn gần 19,5 triệu đồng/lượng.

Với mức chênh khá lớn, áp lực đối với giá vàng trong nước có dấu hiệu gia tăng, trong khi sức cầu trong nước không còn mạnh như đợt sốt giữa tháng 10.

Tỷ giá được dự báo còn hạ nhiệt vào cuối năm khi lượng kiều hối về nước tăng mạnh và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/12 tới là rất cao, lên tới 90% theo công cụ dự báo của CME FedWatch.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố nâng đỡ vàng.

Sức cầu còn lớn, 'vật chất là vua'

Có một thực tế là áp lực chốt lời đang diễn ra rất mạnh khi vàng thất bại trong việc chinh phục lại các đỉnh gần đây. Tuy nhiên, lực cầu vẫn khá vững chắc mỗi khi giá vàng giao ngay xuống dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Trong suốt phiên giao dịch 4/12, mỗi khi giá vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ này, sức cầu bắt đáy lại tăng nhanh, kéo vàng trở về với mức 4.200 USD/ounce.

Các nước và nhiều tổ chức có thể vẫn âm thầm mua vào mỗi khi giá vàng điều chỉnh giảm. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng 53 tấn vàng vào tháng 10, tăng 36% so với tháng 9 và là tháng mua mạnh nhất trong năm 2025. Lượng mua trên thực tế có thể còn lớn hơn. Một báo cáo gần đây cho rằng, lượng vàng Trung Quốc mua vào năm 2025 có thể cao gấp 10 lần so với mức chính thức là 25 tấn.

Trong một cuộc họp thường niên gần đây của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA), các chuyên gia cho rằng “vàng bạc vật chất và vua” và thị trường vàng bạc vật chất đang chi phối thị trường tài chính theo cách chưa từng có.

Theo các chuyên gia, vài tuần gần đây, thị trường kim loại quý chứng kiến một chuyển động mang tính “cách mạng” hơn là biến động theo chu kỳ: dòng cầu vật chất, đặc biệt là bạc, làm cạn kiệt kho dự trữ tại các trung tâm thanh khoản lớn và kéo mạnh cả giá bạc lẫn giá vàng lên vùng cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Giá bạc vừa lập kỷ lục 58,94 USD/ounce hôm 3/12.

Như vậy, khi vàng khó mua hơn vì giá cao, giới đầu tư gần đây đã tìm đến bạc. Từ các cửa hàng bán lẻ ở Ấn Độ cho đến kho lưu ký ở London và Thượng Hải, nhà đầu tư và người dân đang tranh mua bạc thỏi, tiền xu và sản phẩm vật chất - khiến cụm từ “physical is king” (vật chất là vua) xuất hiện ngày càng nhiều trong các diễn đàn chuyên môn.

Chia sẻ trên Kitco, chuyên gia thị trường Phil Baker nhấn mạnh đợt cầu vật chất này không đến chủ yếu từ quỹ ETF hay nhà đầu tư phái sinh, mà là người mua thật cầm bạc thật - điều làm suy giảm mạnh lượng hàng tại các kho địa phương và trung tâm giao nhận.

Kết quả thực tế là lượng bạc vật chất lưu chuyển tại London và Thượng Hải tăng vọt, nhiều thời điểm tồn kho rơi vào trạng thái “mỏng” - nghĩa là thanh khoản vật chất không đủ để thỏa mãn nhu cầu giao nhận ngay lập tức. Khi hàng hóa vật chất thực sự thiếu, giá giao ngay (spot) chịu áp lực tăng mạnh so với giá tương lai.

Ở chiều ngược lại, khi bạc tăng giá với tốc độ nhanh hơn, dòng tiền lại quay trở lại với vàng, đẩy cả hai kim loại cùng tăng.

Một yếu tố khác cũng củng cố xu hướng tăng của vàng và bạc là khả năng Fed hạ lãi suất, nhằm ứng phó tăng trưởng chậm và rủi ro từ nợ công. Một đồng USD yếu hơn sẽ đẩy giá các loại hàng hóa đi lên.