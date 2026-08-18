Giá vàng thế giới hôm nay 18/8/2026

Lúc 21h ngày 17/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.409 USD/ounce, tăng 34 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.445 USD/ounce.

Khảo sát Empire State cho thấy hoạt động sản xuất và áp lực giá tại New York có dấu hiệu mạnh lên, trái ngược với xu hướng yếu hơn của các số liệu kinh tế gần đây.

Chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong khảo sát sản xuất Empire State của Fed New York tăng lên 20,6 điểm trong tháng 8, mức cao nhất trong hơn 4 năm. Chỉ số đơn hàng mới đạt 17,3 điểm, lượng hàng xuất xưởng đạt 11,7 điểm, trong khi chỉ số giá đầu vào tăng 6 điểm lên 58,6 điểm.

Số liệu này được công bố sau khi doanh số bán lẻ tháng 7 yếu hơn dự kiến, lạm phát CPI hạ nhiệt, PPI đi ngang và tâm lý người tiêu dùng suy yếu.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, với xác suất Fed tăng lãi suất được định giá khoảng 30-31%.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,7%, Shanghai Composite tăng 1,4%. Tại châu Âu, STOXX 600 và FTSE 100 tăng nhẹ. Phố Wall mở cửa với S&P 500 và Nasdaq tăng, trong khi Dow Jones giảm.

Giá dầu WTI trên sàn Nymex tăng, giao dịch quanh mức 82,95 USD/thùng, dầu Brent ở mức 89,44 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao, trong khi đồng USD suy yếu.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/8/2026

Ngày 17/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,7-143,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, cho rằng đà tăng gần đây của vàng không chỉ đến từ các số liệu CPI và PPI, mà còn chịu tác động từ chính sách tiền tệ và diễn biến đồng USD.

Mỹ đang có xu hướng chấp nhận đồng USD yếu hơn, áp lực thâm hụt ngân sách và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao tiếp tục gây lo ngại trên thị trường.

Biên bản cuộc họp Fed tháng 7 sẽ là yếu tố đáng chú ý trong tuần này, đặc biệt sau khi 3 quan chức bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất tại cuộc họp vừa qua. Thông tin này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và giá vàng.

Về triển vọng, ông Button cho rằng vàng có thể chưa duy trì đà tăng mạnh trong ngắn hạn và cần chờ đến cuối mùa thu để các yếu tố mùa vụ hỗ trợ rõ hơn. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, khả năng giữ trên 4.300 USD/ounce sẽ củng cố triển vọng tăng giá.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Sau khi chạm 4.450 USD/ounce trên thị trường giao ngay và 4.500 USD/ounce trên một số hợp đồng kỳ hạn, giá vàng đã điều chỉnh khoảng 140 USD. Tuy nhiên, lực mua quay trở lại vào cuối tuần cho thấy đợt chốt lời chủ yếu mang tính ngắn hạn.

Vàng đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng quanh 4.500 USD/ounce, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày, chỉ báo quan trọng đối với xu hướng dài hạn.

Để vượt và duy trì trên mốc này, vàng cần giải tỏa tình trạng quá mua trong ngắn hạn và có thêm động lực từ các yếu tố cơ bản, đặc biệt là đồng USD tiếp tục suy yếu và triển vọng chính sách tiền tệ trở nên nới lỏng hơn.