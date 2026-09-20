Lo xe cháy, tai nạn khó tiếp cận

Một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm là khả năng xử lý sự cố nếu cả 3 làn xe đều kín phương tiện.

Bạn đọc Tuấn Nguyễn Danh đặt tình huống khi xảy ra cháy xe trong lúc cả 3 làn đường chật cứng, lực lượng chữa cháy sẽ tiếp cận hiện trường bằng cách nào.

Theo bạn đọc này, nếu không còn khoảng trống dành cho tình huống khẩn cấp, việc cứu hỏa, cứu hộ trên tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cùng quan điểm cần tính kỹ yếu tố an toàn, bạn đọc N.L cho rằng tận dụng làn dừng khẩn cấp có thể giúp tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc trong một số thời điểm. Tuy nhiên, khi xe gặp sự cố, xảy ra tai nạn hoặc phải dừng đột xuất, việc thiếu không gian khẩn cấp có thể làm phát sinh rủi ro.

Bạn đọc này đề xuất trước khi triển khai cần đánh giá kỹ lưu lượng phương tiện, phương án cứu hộ, xử lý sự cố và có thể thử nghiệm trong phạm vi, thời gian phù hợp.

Bạn đọc Hoàng Bách cũng ủng hộ việc thử nghiệm để tìm giải pháp giảm ùn tắc, nhưng cho rằng phải đi kèm phương án xử lý nhanh khi có xe hỏng hoặc xảy ra tai nạn.

Vành đai 3 trên cao được đề xuất tận dụng làn dừng khẩn cấp để tăng không gian cho phương tiện lưu thông.

Bạn đọc Trần Thương cho rằng tình trạng quá tải xuất phát từ việc lưu lượng phương tiện vượt năng lực thiết kế. Theo người này, không nên lấy phần diện tích dành cho an toàn để bù đắp năng lực giao thông nếu chưa có phương án thay thế rõ ràng, bởi rủi ro có thể chuyển từ ùn tắc sang mất an toàn.

"Mở thêm làn có thể giúp giải tỏa phương tiện, nhưng nếu sử dụng làn khẩn cấp như làn lưu thông thường thì sẽ mất khoảng đệm an toàn. Chỉ một xe gặp sự cố cũng có thể khiến dòng phương tiện nhanh chóng bị dồn ứ", bạn đọc Khải Anh nêu ý kiến.

Đề xuất chỉ bỏ làn khẩn cấp gần nút giao

Bên cạnh những ý kiến thận trọng, một số bạn đọc đưa ra phương án dung hòa giữa yêu cầu tăng khả năng lưu thông và bảo đảm không gian xử lý sự cố.

Bạn đọc Việt Hùng đề xuất chỉ cho xe nhập vào làn khẩn cấp trong khoảng 500m -1km trước lối ra, sử dụng vạch đứt để phương tiện chuyển làn khi chuẩn bị rẽ phải. Phần còn lại của tuyến vẫn giữ làn này cho các tình huống khẩn cấp.

Theo phương án này, làn dừng khẩn cấp không bị sử dụng như một làn xe thông thường trên toàn tuyến, nhưng có thể hỗ trợ phân luồng tại khu vực gần nút giao.

Bạn đọc Phạm Sơn Thanh đề xuất giữ nguyên chức năng của làn dừng khẩn cấp, nhưng có thể mở cho phương tiện sử dụng trong những thời điểm ùn tắc nếu được CSGT tổ chức, phân luồng.

Theo bạn đọc này, cần kết hợp hệ thống camera để theo dõi mật độ phương tiện. Khi lưu lượng tăng cao, cơ quan chức năng có thể cảnh báo, khuyến cáo phương tiện không lên đường trên cao mà lựa chọn tuyến phía dưới.

Có thể mở làn khẩn cấp theo giờ

Một số bạn đọc cho rằng thay vì bỏ hoàn toàn hoặc giữ nguyên, có thể tổ chức khai thác làn khẩn cấp theo từng thời điểm.

Bạn đọc Nguyễn Nam không đồng tình với phương án bỏ làn dừng khẩn cấp và giảm tốc độ lưu thông. Người này đề xuất sử dụng làn theo khung giờ, chẳng hạn 6h30-8h30, để giảm ùn tắc cục bộ.

Ngoài ra, có thể hạn chế phương tiện lên, xuống tại một số nút giao như Linh Đàm, Trần Duy Hưng theo từng thời điểm. Theo bạn đọc, một trong những nguyên nhân gây ùn tắc là xung đột giữa dòng xe nhập và thoát tại các nút giao.

Dẫn ví dụ về mô hình đường cao tốc thông minh tại Đức, nơi làn xe có thể được điều khiển bằng hệ thống đèn báo để cho phép hoặc hạn chế phương tiện lưu thông tùy thời điểm, bạn đọc George Nguyen cho rằng đây có thể là một hướng tham khảo.

Bên cạnh việc tổ chức làn khẩn cấp, nhiều bạn đọc cho rằng cần xử lý nguyên nhân gây ùn tắc tại các nút giao.

Bạn đọc Thang Nguyen đề xuất kéo dài các đoạn nhập làn, tách dòng phương tiện để giảm diện tích xung đột giữa các luồng xe.

Một số ý kiến ủng hộ bỏ làn khẩn cấp

Ở chiều ngược lại, một số bạn đọc cho rằng với đặc điểm khai thác hiện nay của Vành đai 3 trên cao, việc bỏ làn dừng khẩn cấp có thể được xem xét.

Theo bạn đọc Bảo Linh, việc lựa chọn phương án cần tính đến lợi ích tổng thể. Trong điều kiện giao thông hiện nay, khai thác cả 3 làn xe có thể giúp tăng năng lực lưu thông trên tuyến.

Một bạn đọc khác cho rằng đoạn Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long có mật độ phương tiện lớn, tốc độ lưu thông chậm và nhiều nút giao lên xuống, khiến đặc điểm giao thông có những điểm tương đồng với đường đô thị.

Với cường độ phương tiện lớn và đặc điểm khai thác như hiện nay, người này cho rằng có thể nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp tại một số đoạn thay vì áp dụng đồng loạt trên toàn tuyến.

"Nhìn từ thực tế khai thác, làn khẩn cấp lâu nay vẫn thường xuyên bị một số phương tiện không thuộc diện ưu tiên sử dụng. Vì vậy, việc bỏ làn này có thể được nhìn như một cách điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp hơn với thực tế", bạn đọc Trung Dũng nhận định.

Trước đó, đề xuất tận dụng làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao để tăng thêm không gian cho phương tiện đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh lợi ích có thể tăng năng lực lưu thông, vấn đề được quan tâm là khoảng trống dành cho xe hỏng, tai nạn, cứu hộ, cứu hỏa sẽ được thay thế bằng phương án nào nếu làn này được khai thác như một làn xe.