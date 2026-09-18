Đề xuất của Cục CSGT nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên Vành đai 3 trên cao theo hướng sử dụng cả 3 làn cho xe chạy, không bố trí làn dừng khẩn cấp đang thu hút sự quan tâm của tài xế Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng phương án này cần được cân nhắc kỹ, bởi bài toán ùn tắc không thể chỉ nhìn vào số làn xe tăng thêm mà bỏ qua phương án xử lý sự cố.

Theo ông Quyền, làn dừng khẩn cấp được bố trí để phương tiện tấp vào khi hỏng hóc kỹ thuật hoặc gặp tình huống buộc phải dừng đột xuất.

“Về nguyên tắc, làn dừng khẩn cấp không nên được sử dụng để tổ chức thành một làn cho phương tiện lưu thông bình thường. Người ta đã tính toán nhu cầu và thấy cần thiết thì mới bố trí làn này”, ông Quyền nói.

Xe hỏng giữa dòng, nguy cơ va chạm tăng

Theo ông Quyền, điểm đáng lo nhất khi bỏ làn khẩn cấp là phương tiện gặp sự cố sẽ không còn chỗ để tránh khỏi dòng xe.

Bỏ làn dừng khẩn cấp, Vành đai 3 trên cao sẽ thiếu không gian xử lý khi phương tiện gặp sự cố. Ảnh: Đình Hiếu

Khi đó, xe hỏng có thể phải dừng ngay trên làn lưu thông, khiến các phương tiện phía sau phải phanh gấp, tránh xe hoặc chuyển làn trong điều kiện tốc độ cao. Một sự cố nhỏ cũng có thể kéo theo ùn tắc, thậm chí va chạm.

Đặc biệt vào ban đêm, việc phát hiện phương tiện dừng đột xuất có thể chậm hơn, trong khi xe trên tuyến chạy với tốc độ cao.

“Nếu chiếm mất không gian này để phục vụ nhu cầu lưu thông thông thường thì khi có tình huống đột xuất, chúng ta sẽ phát sinh thêm nhiều nguy cơ”, ông Quyền nói.

Thêm làn chưa chắc hết ùn tắc

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, áp lực giao thông trên Vành đai 3 là thực tế, nhu cầu nâng năng lực thông hành cũng rõ ràng. Tuy nhiên, tăng năng lực khai thác không nên đồng nghĩa với việc lấy đi không gian xử lý sự cố mà không có phương án thay thế.

Một chuyên gia giao thông cho rằng nếu đưa làn dừng khẩn cấp vào khai thác, cần đánh giá đồng thời hai vấn đề: tăng được bao nhiêu năng lực thông hành và mất bao nhiêu dư địa an toàn khi xảy ra sự cố.

Bởi thêm một làn xe không đồng nghĩa ùn tắc sẽ giảm nếu các điểm xung đột tại nút giao vẫn tồn tại.

Nếu phương tiện liên tục phải nhập làn, tách làn, chuyển hướng, chỉ một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể nhanh chóng lan ra cả tuyến.

Không thể đến nút giao mới chen làn

Theo chuyên gia, nếu tổ chức lại giao thông trên Vành đai 3, vấn đề không chỉ là có thêm một làn mà còn ở cách phân bổ và dẫn hướng các dòng phương tiện.

Cầu Thanh Trì và Vành đai 3 thường xuyên quá tải, với lưu lượng khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần công suất thiết kế. Ảnh: Đình Hiếu

Cần duy trì các làn xe đi thẳng liên tục qua nút giao, đồng thời bố trí hợp lý làn dành cho phương tiện ra, vào tuyến.

Xe có nhu cầu chuyển hướng phải được hướng dẫn lựa chọn làn từ xa, thay vì đến sát nút giao mới tìm cách chuyển làn.

“Nếu cứ để phương tiện đi như bình thường, đến gần nút giao mới chuyển làn, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và ùn ứ. Do vậy, biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn giao thông cần được bố trí đủ sớm để tài xế nhận biết hướng đi và lựa chọn làn phù hợp”, chuyên gia nói.

“Bỏ làn dừng khẩn cấp để có thêm làn cho xe chạy mà tổ chức không hợp lý thì cũng không thoát được. Vấn đề là phải tổ chức để phương tiện đi thẳng được duy trì liên tục”, chuyên gia nhận định.

Hiện Vành đai 3 trên cao và cầu Thanh Trì thường xuyên quá tải, với lưu lượng khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần thiết kế. Cục CSGT đề nghị nghiên cứu tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác.