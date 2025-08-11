XEM CLIP:

Sáng 11/8, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Phan Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập những người liên quan để làm rõ sự việc mâu thuẫn xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 10/8, anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một số người thân đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hương Khê, trong đó có em gái là Nguyễn Thị Q. và cháu N.N.T.L. (1 tuổi, con của chị Q.).

Đến khoảng 15h50 cùng ngày, anh T. bế cháu L. ra đứng trước sảnh quán karaoke thì có một nhóm người đàn ông đến và một trong số đó tranh bồng cháu L. rồi dùng tay, chân đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Anh T. bị đánh nhập viện. Ảnh: Người nhà cung cấp

Theo lãnh đạo Công an xã Hương Khê, xuất phát từ sự việc hai nhóm người đi hát karaoke, trong đó anh T. đã vào nhầm phòng của nhóm người kia và xảy ra mâu thuẫn.

"Sau khi vào nhầm phòng karaoke, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi thấy anh T. đang bế cháu L., lo làm đứa trẻ bị thương trong lúc xô xát, đối tượng đã bế bé rồi lao vào hành hung anh này. Sau sự việc, đứa trẻ được bàn giao cho gia đình chăm sóc", lãnh đạo Công an xã Hương Khê nói.

Vụ việc đang được Công an xã Hương Khê tiếp tục làm rõ.