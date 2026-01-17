Một dấu mốc mở đường trong kỷ nguyên mới

Trong lĩnh vực công nghiệp nặng tại Việt Nam, đây là lần đầu một nền tảng bán hàng chuyên biệt được xây dựng dành riêng cho trải nghiệm của khách hàng. VAS Sales Portal hình thành từ niềm tin rằng công nghệ phải phục vụ con người, dữ liệu phải nâng đỡ niềm tin và mọi điểm chạm đều mang theo trách nhiệm.

Sales Portal là kết tinh của tâm huyết người VAS - những người đã dành trọn nhiệt huyết để tạo nên hệ thống giao dịch thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn. Từng đơn hàng được quản lý bằng quy trình giám sát nghiêm ngặt. Từng thao tác của khách hàng được đảm bảo bằng sự chuyên nghiệp và chuẩn mực dữ liệu trong toàn bộ hệ sinh thái VAS.

Đội ngũ kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS thêm quyết tâm phục vụ

Hành trình kết nối - nơi công nghệ gặp gỡ sự tử tế

Sales Portal không chỉ là một sản phẩm công nghệ. Ứng dụng ấy mang theo tinh thần nhân văn - nơi khoảng cách giữa khách hàng và VAS được thu ngắn bằng sự quan tâm chân thành; nơi những điểm chạm giao dịch trở thành những khoảnh khắc kết nối; nơi một ứng dụng nhỏ chứa đựng cả một lời hứa lớn.

Cánh cửa công nghệ của kỷ nguyên mới đã khai mở và VAS tự hào vững bước. Trong từng dòng dữ liệu, từng quy trình vận hành là sự tận tâm; trong mỗi tính năng là khát vọng phục vụ; và trong mỗi trải nghiệm là lời nhắn gửi dịu dàng: “VAS trân trọng bạn.”

Ban lãnh đạo Tập Đoàn VAS chính thức kích hoạt ứng dụng Sales Portal

Một niềm tự hào cho ngành công nghiệp nặng Việt Nam

Sự xuất hiện của VAS Sales Portal là dấu hiệu cho sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số. Từ ngành công nghiệp nặng vốn được xem là khô khan, giờ đây công nghệ đã tạo nên âm hưởng mới: mạnh mẽ hơn, tinh tế hơn và đầy cảm hứng phát triển, mở ra những giới hạn mới cho sáng tạo.

VAS tự hào góp một phần vào hành trình ấy - bằng tinh thần tiên phong, bằng khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thế giới và bằng sự bền bỉ trong từng bước phát triển.

Ứng dụng VAS Sales Portal chính là minh chứng cho các cam kết VAS vẫn luôn gìn giữ - Cam kết đồng hành cùng khách hàng với trải nghiệm minh bạch, an tâm và thân thiện. Cam kết phụng sự cộng đồng bằng sự đổi mới tạo ra giá trị. Và cam kết nâng tầm ngành công nghiệp nặng Việt Nam, hướng tới sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS vững tin thực hiện các cam kết

Sales Portal - Điểm chạm của hôm nay, sức mạnh của ngày mai

Thời khắc Sales Portal chính thức đồng hành cùng khách hàng, VAS cũng mở ra một chương mới cho chính mình - chương của những kết nối chạm đến trái tim, của những cam kết được khắc sâu bằng trách nhiệm và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Ứng dụng ấy không chỉ là thành quả của công nghệ, mà là kết tinh của bao ngày nỗ lực, của sự tận tâm, của niềm tự hào từ hàng nghìn người VAS. Mỗi lượt truy cập là một niềm tin được gửi gắm, mỗi giao dịch là một bước tiến đến tương lai bền vững, và mỗi khoảnh khắc ứng dụng vận hành trọn vẹn là một ánh sáng tự hào được thắp lên.

VAS Sales Portal - biểu tượng của niềm tin, dấu ấn tiên phong và lời hứa bền lâu dành cho khách hàng, cho cộng đồng và cho tương lai của ngành công nghiệp nặng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn Địa chỉ: Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Website: https://vasgroup.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanvas Hotline: +84 28 3820 3820

Phương Dung