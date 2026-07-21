Từ khoản vay 46 tỷ đến khoản nợ hơn 20 tỷ

Ngày 16/2/2022, Công ty TNHH N. (Bắc Ninh) và Ngân hàng TMCP Đ. ký hợp đồng tín dụng từng lần với hạn mức vay 46 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo thỏa thuận, lãi suất trong hạn được xác định theo từng khế ước nhận nợ; lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn và 10%/năm đối với dư nợ lãi chậm trả.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ngân hàng đã giải ngân tổng cộng 39,08 tỷ đồng. Ngoài khoản vay dự án, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ thanh toán dư nợ thẻ tín dụng theo hợp đồng riêng.

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, công ty thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chợ. Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định.

Tính đến ngày 25/9/2025, doanh nghiệp đã thanh toán cho ngân hàng tổng cộng hơn 31,7 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc hơn 20,5 tỷ đồng, lãi trong hạn hơn 10,9 tỷ đồng và lãi quá hạn hơn 250 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 25/4/2022, công ty không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận nên khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn.

Doanh nghiệp vay 46 tỷ đồng đầu tư xây dựng chợ, sau đó bị ngân hàng kiện đòi hơn 20,6 tỷ do vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đến hết ngày 25/9/2025, công ty còn nợ ngân hàng hơn 20,6 tỷ đồng, gồm hơn 18,5 tỷ đồng tiền gốc, hơn 1,06 tỷ đồng lãi trong hạn và hơn 1,05 tỷ đồng lãi quá hạn.

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu tòa buộc doanh nghiệp thanh toán toàn bộ khoản nợ trên và tiếp tục chịu lãi phát sinh từ ngày 26/9/2025 cho đến khi thanh toán xong theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng được quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ; trường hợp số tiền xử lý tài sản còn thừa sẽ hoàn trả cho doanh nghiệp, còn nếu doanh nghiệp thanh toán hết nghĩa vụ thì ngân hàng có trách nhiệm giải chấp tài sản.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ngân hàng. Tuy nhiên, công ty đã không đồng ý và có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Thỏa thuận trả nợ bất ngờ tại phiên phúc thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/3/2026, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH N. giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại nhằm bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đ. đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc công ty thanh toán khoản nợ như bản án đã tuyên.

Trong quá trình giải quyết tại cấp phúc thẩm, đến ngày 19/3/2026, hai bên đã tự nguyện thỏa thuận được phương án giải quyết toàn bộ vụ án.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh nhận định việc thỏa thuận giữa các đương sự là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội và đề nghị Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Xem xét nội dung vụ án, Hội đồng xét xử xác định đơn kháng cáo của Công ty TNHH N. hợp lệ, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Hội đồng xét xử ghi nhận sự thống nhất của các bên về việc doanh nghiệp còn nợ ngân hàng hơn 20,6 tỷ đồng tính đến hết ngày 25/9/2025, gồm hơn 18,53 tỷ đồng nợ gốc, hơn 1,06 tỷ đồng lãi trong hạn và hơn 1,05 tỷ đồng lãi quá hạn.

Theo thỏa thuận được tòa công nhận, Công ty TNHH N. sẽ thanh toán khoản nợ theo 3 đợt. Chậm nhất ngày 20/4/2026 phải trả 2 tỷ đồng; đến ngày 20/5/2026 trả tiếp 5 tỷ đồng; ngày 20/6/2026 phải tất toán toàn bộ số nợ gốc và lãi còn lại.

Ngoài ra, kể từ ngày 26/9/2025 đến khi thanh toán xong toàn bộ nghĩa vụ, doanh nghiệp vẫn phải trả tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng.

Tòa cũng xác định, nếu công ty không thực hiện đúng cam kết ở bất kỳ kỳ trả nợ nào, ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mại toàn bộ tài sản bảo đảm theo các hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ.

Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nghĩa vụ thì doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục trả phần còn thiếu cho ngân hàng. Ngược lại, nếu số tiền xử lý tài sản còn dư sau khi thanh toán hết khoản nợ thì ngân hàng phải hoàn trả phần chênh lệch cho chủ sở hữu tài sản.

Nếu công ty hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải chấp đối với các tài sản đã nhận thế chấp.

Do đó, TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm của TAND khu vực 8 - Bắc Ninh, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về phương án thanh toán khoản nợ và các nội dung liên quan.