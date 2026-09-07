Hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ được giảm thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Theo dự thảo, chính sách giảm 30% thuế TNCN áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, có doanh thu hằng năm trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Số thuế TNCN được giảm của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 được tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế TNCN.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ/năm được đề xuất giảm 30% thuế trong năm 2026, 2027. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2026, 2027 nếu không quá 10 tỷ đồng sẽ kê khai giảm thuế TNCN theo mẫu kèm dự thảo nghị định và nộp cùng hồ sơ khai thuế quý, năm hoặc quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế TNCN cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, căn cứ doanh thu thuộc phạm vi khấu trừ, khai thay, nộp thay, tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện giảm 30% số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay theo tháng hoặc quý.

Tuy nhiên, nếu tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh vượt 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không được áp dụng mức giảm thuế.

Khi đó, người nộp thuế phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm, đồng thời kê khai điều chỉnh theo quy định. Số thuế phải nộp bổ sung do xác định lại điều kiện giảm thuế không tính tiền chậm nộp.

Trường hợp nộp thuế theo thuế suất trên doanh thu và phát sinh số thuế nộp thừa, cuối năm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được bù trừ hoặc hoàn trả.

Các nhóm được đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với thuế TNDN, dự thảo đề xuất giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm của năm 2026, 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Nhóm được áp dụng gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; tổ chức thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Chính sách không áp dụng với doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách sau khi Nghị quyết 43/2026/QH16 có hiệu lực nếu tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.

Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Theo dự thảo, doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc diện giảm thuế là tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, cùng doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng của doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 3 tháng, doanh nghiệp được cộng vào kỳ tính thuế năm 2026 hoặc 2027 để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Khi đó, doanh thu và số thuế được giảm được xác định đối với 12 tháng của kỳ tính thuế.

Đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN bao gồm cả doanh thu của các đơn vị này thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2026, 2027 không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hàng quý.

Nếu tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp không còn đủ điều kiện giảm thuế và phải kê khai, nộp bổ sung số thuế được giảm trước đó. Việc xử lý tiền chậm nộp được thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự thảo cũng quy định trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm tăng số thuế TNDN phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện được giảm thuế.

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm tăng số thuế TNDN phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế.