Vay 1 tỷ đồng, chỉ trả hơn 2,5 triệu đồng tiền lãi

Ngày 20/7/2009, Công ty TNHH S. và Ngân hàng TMCP M. - Phòng G., nay là Ngân hàng TMCP Đ., ký hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng với giá trị cam kết 1 tỷ đồng. Khoản vay có thời hạn 12 tháng, thời hạn mỗi khế ước nhận nợ 6 tháng, mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh phân phối bánh kẹo.

Để bảo đảm khoản vay, Công ty S. cùng các bên liên quan ký các hợp đồng thế chấp tài sản. Tài sản bảo đảm gồm hơn 11.206m2 đất tại thị xã N., tỉnh Hậu Giang (cũ), đứng tên hộ bà Nguyễn Thị B., và 3.261m2 đất tại xã T., huyện P., TP Cần Thơ (cũ), đứng tên ông Nguyễn Quốc K. (Giám đốc Công ty S.).

Theo ngân hàng, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty S. không trả nợ gốc và chỉ thanh toán tiền lãi hơn 2,5 triệu đồng.

Ngân hàng nhiều lần làm việc với công ty nhưng doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, không có thiện chí hợp tác nên ngân hàng kiện Công ty S. ra tòa.

Theo đó, ngân hàng yêu cầu công ty thanh toán khoản nợ tạm tính đến ngày 6/4/2026 là hơn 5 tỷ đồng, trong đó có 1 tỷ đồng tiền gốc, hơn 87 triệu đồng lãi trong hạn và gần 4 tỷ đồng lãi quá hạn. Ngân hàng cũng yêu cầu tiếp tục tính lãi cho đến khi công ty trả hết nợ. Nếu Công ty S. không thanh toán, Ngân hàng Đ. đề nghị được phát mãi các tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ.

Sau nhiều năm chỉ trả được 2,5 triệu tiền lãi cho khoản vay 1 tỷ, doanh nghiệp bị ngân hàng kiện đòi hơn 4 tỷ lãi quá hạn. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Công ty S. thừa nhận khoản vay 1 tỷ đồng và đồng ý trả nợ gốc, lãi trong hạn. Tuy nhiên, công ty đề nghị ngân hàng miễn lãi quá hạn vì ông Nguyễn Quốc K., người đại diện theo pháp luật của công ty bị bắt và chấp hành án trong thời gian dài, khiến công ty không có điều kiện trả nợ.

Trong trường hợp ngân hàng không đồng ý miễn lãi quá hạn, Công ty S. đề nghị áp dụng thời hiệu đối với yêu cầu của ngân hàng.

Đối với tài sản thế chấp tại huyện P, TP Cần Thơ, công ty đề nghị tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. Còn tài sản thế chấp của hộ bà Nguyễn Thị B., đề nghị tạo điều kiện cho gia đình của bà tiếp tục được ổn định sinh sống đối với phần nhà và đất.

Hơn 4 tỷ đồng tiền lãi bị bác, cấp phúc thẩm buộc trả thêm 87 triệu đồng

Tại cấp sơ thẩm, TAND khu vực 3 - Cần Thơ chấp nhận một phần yêu cầu của Ngân hàng Đ., buộc Công ty S. trả 1 tỷ đồng tiền gốc.

Tòa không chấp nhận yêu cầu buộc Công ty S. trả tổng cộng hơn 4 tỷ đồng tiền lãi trong hạn và quá hạn. Tuy nhiên, nếu công ty không có khả năng thanh toán trong thời gian tự nguyện thi hành án, Ngân hàng Đ. có quyền đề nghị phát mãi các tài sản mà đã ký thế chấp để thu hồi nợ.

Bản án sơ thẩm cũng ghi nhận ông Nguyễn Bá H. (bố đẻ của ông K. - Giám đốc Công ty S.) đồng ý trả thay công ty số tiền gốc 1 tỷ đồng để nhận lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ bà Nguyễn Thị B.

Không đồng ý với phán quyết này, ngày 24/4/2026, Ngân hàng Đ. kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu.

Tại phiên phúc thẩm, ông H. vẫn đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm nhưng đồng ý trả lãi trong hạn cho ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhận định hợp đồng tín dụng được ký năm 2009, phụ lục hợp đồng ký năm 2010 và các khế ước nhận nợ được ký năm 2011. Công ty S. chỉ thực hiện trả lãi hai lần với số tiền hơn 2,5 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán.

Theo khế ước nhận nợ cuối cùng, ngày 15/8/2011 là thời điểm hết hạn thanh toán nợ gốc. Từ thời điểm Công ty S. vi phạm nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng Đ. không khởi kiện trong thời hạn và đến năm 2019 mới khởi kiện, tức đã hơn 8 năm.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng việc Ngân hàng Đ. chưa khởi kiện vì chờ phương án thỏa thuận với Công ty S. và do ông K. bị tạm giam không được xem là trở ngại khách quan. Bởi dù người đại diện Công ty S. đang chấp hành án thì yêu cầu khởi kiện của ngân hàng vẫn có thể được tòa xem xét.

Do yêu cầu về thời hiệu đã được Công ty S. đưa ra trước khi cấp sơ thẩm giải quyết vụ án, cấp phúc thẩm xác định yêu cầu về tiền lãi quá hạn đã hết thời hiệu nên không có căn cứ chấp nhận.

Tuy nhiên, đối với khoản lãi trong hạn, Công ty S. và ông H. đều đồng ý thanh toán. Vì vậy, cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của Ngân hàng Đ., sửa bản án sơ thẩm.

Theo phán quyết phúc thẩm, Công ty S. phải thanh toán cho Ngân hàng Đ. tổng cộng 1,087 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền gốc và hơn 87,1 triệu đồng lãi trong hạn.

Nếu chậm thi hành án, Công ty S. còn phải chịu lãi đối với số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp Công ty S. không thanh toán trong thời gian tự nguyện thi hành án, Ngân hàng Đ. có quyền đề nghị phát mãi các tài sản thế chấp.

(Bài viết dựa trên Bản án số 48/2026/KDTM-PT ngày 7/8/2026 của TAND TP Cần Thơ).