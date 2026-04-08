Ngày 8/4, Công an xã Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 2/4, Công an xã Yên Thành nhận được tin báo từ giao dịch viên một quỹ tín dụng trên địa bàn về việc ông P.V.Đ. (68 tuổi) có biểu hiện bất an khi đến rút gần 90 triệu đồng.

Công an xã Yên Thành phân tích hành vi lừa đảo của các đối tượng cho ông Đ. Ảnh: Công an Nghệ An

Nghi có dấu hiệu bất thường, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và phát hiện ông Đ. bị một đối tượng lạ gọi điện, tự xưng là “cán bộ công an”.

Người này thông báo ông Đ. đang nợ 100 triệu đồng tại một ngân hàng, yêu cầu phải trả ngay nếu không sẽ bị kiện lên cơ quan công an.

Đối tượng tiếp tục gây áp lực, yêu cầu ông Đ. chuẩn bị tiền mặt và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp. Tin lời, ông Đ. đã rút tiền và vay mượn thêm từ hàng xóm để đủ 100 triệu đồng.

Khi ông Đ. đang vay mượn tiền hàng xóm, Công an xã Yên Thành kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, giúp nạn nhân không bị thiệt hại tài sản.

Sau khi được giải thích rõ sự việc, gia đình ông Đ. bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an xã.