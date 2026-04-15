Theo thông báo của VCBNeo, ngân hàng sẽ chấm dứt hoạt động đối với 4 chi nhánh kể từ ngày 20/5/2026 gồm: VCBNeo Vĩnh Long, VCBNeo An Giang, VCBNeo Trà Vinh, VCBNeo Bến Tre.

VCBNeo khẳng định việc chấm dứt hoạt động của các phòng giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và chất lượng dịch vụ của khách hàng.

Kể từ thời điểm chấm dứt hoạt động các chi nhánh trên, VCBNeo Chi nhánh Cần Thơ (số 228 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng/tài liệu giao dịch của khách hàng tại VCBNeo Chi nhánh Vĩnh Long và VCBNeo Chi nhánh An Giang.

Trong khi đó, VCBNeo Chi nhánh Tiền Giang (số 100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) sẽ kế thừa mọi giao dịch của chi nhánh Trà Vinh và chi nhánh Bến Tre.

VCBNeo là một trong những ngân hàng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm các Chi nhánh/Phòng giao dịch trong thời gian qua.

Trong năm 2025, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động đối với hơn 30 phòng giao dịch, tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Nam Bộ. Đỉnh điểm là ngày 25/10/2025 ngân hàng đã đóng cửa tới 25 phòng giao dịch.

Ngoài VCBNeo, Ngân hàng Công thương (VietinBank) cũng là một trong số những ngân hàng cắt giảm nhiều nhất các phòng giao dịch vật lý trong năm qua. Có tới 108 phòng giao dịch của VietinBank dừng hoạt động trong năm 2025.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – ngân hàng mẹ của VCBNeo - ghi nhận tới 27 điểm giao dịch đóng cửa trong năm vừa qua, chỉ còn 640 điểm giao dịch tại thời điểm 31/12/2025.

Vietcombank cũng là ngân hàng có số lượng chi nhánh, phòng giao dịch thấp nhất trong nhóm Big4.

Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dừng hoạt động 15 điểm giao dịch trong năm vừa qua, còn lại 1.102 chi nhánh và phòng giao dịch tính đến cuối năm 2025.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng là một trong những ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự trong năm vừa qua, nên số lượng điểm giao dịch của nhà băng này cũng giảm 11 điểm sau khi kết thúc năm 2025, còn lại 535 chi nhánh và phòng giao dịch.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau khi mạnh tay cắt giảm hàng trăm điểm giao dịch trong 2 năm 2023 và 2024, đến năm 2025 ngân hàng tiếp tục cắt giảm 11 phòng giao dịch.