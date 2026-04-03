Bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2026 đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý khi lần đầu tiên áp dụng cơ chế cập nhật theo thời gian thực, mang đến nhiều thay đổi trong cách theo dõi thứ hạng các đội tuyển quốc gia.

Theo đó, thứ hạng của các đội có thể biến động ngay trong quá trình các trận đấu diễn ra, thay vì chờ đến khi kết thúc FIFA Days như trước.

Tuyển Việt Nam trở lại top 100 sau hai năm - Ảnh: SN

Mỗi bàn thắng, mỗi kết quả đều có thể tác động trực tiếp đến điểm số, giúp người hâm mộ theo dõi rõ ràng hơn diễn biến lên xuống của các đội. Tuy nhiên, FIFA cũng khẳng định bảng xếp hạng chính thức chỉ được xác nhận sau khi toàn bộ loạt trận kết thúc.

Dù không thay đổi công thức tính điểm, cơ chế mới này được xem là bước tiến lớn về mặt trải nghiệm, giúp tăng tính hấp dẫn và minh bạch cho hệ thống xếp hạng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, tuyển Việt Nam trở thành điểm sáng lớn nhất. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tăng tới 9 bậc, đạt vị trí 99 thế giới với 1.225,68 điểm, qua đó chính thức trở lại top 100 sau hai năm. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam cũng là đội tuyển có bước thăng tiến mạnh nhất trong đợt FIFA Days lần này.

Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia tụt sâu tới 17 bậc xuống hạng 138, trong khi Thái Lan và một số đội khác duy trì sự ổn định. Trên bình diện thế giới, Pháp vươn lên chiếm ngôi số một, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Những thay đổi từ FIFA cùng sự thăng tiến của "Những chiến binh Sao vàng" hứa hẹn mở ra giai đoạn mới đầy sôi động cho bóng đá quốc tế.

