Chủ nhà TPHCM chỉ còn biết tự trách mình, sau khi thua ngược Tây Ninh trong trận ra quân chiều 2/4, bảng A VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026. Bởi đơn giản, các cầu thủ trẻ TPHCM đã có khởi đầu quá thuận lợi, khiến Tây Ninh hoàn toàn lép vế trong hiệp 1. Tuy nhiên, Tây Ninh mới là đội bóng ca khúc khải hoàn khi tan trận, khiến chủ nhà trải qua cảm giác vô cùng thất vọng.

TPHCM thua ngược Tây Ninh

Trong 45 phút đầu trận, TPHCM thể hiện sức mạnh vượt trội, không cho Tây Ninh cơ hội. Sau khi Thành Danh mở tỉ số bằng cú sút xa uy lực ở phút 10, TPHCM nhân đôi cách biệt với pha lập công của Nguyễn Hưng sau đó 16 phút.

Với ưu thế này, thật khó tin TPHCM lại rời sân trắng tay, khi Tây Ninh tạo ra cú ngược dòng khó tin. Phút 53, Anh Hào thắp lên hi vọng với pha dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số còn 1-2. 9 phút sau, Hữu Quang đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng pha đánh đầu ghi bàn.

Thua chóng vánh 2 bàn, TPHCM mất phương hướng và Anh Khoa dính thẻ vàng thứ 2 ở phút 66, đẩy chủ nhà vào thế 10 chống 11. Trong tình thế như vậy, phút 75, Tuấn Anh ấn định chiến thắng cho Tây Ninh bằng pha lập công chớp nhoáng.

SLNA (áo vàng) vất vả đánh bại Ninh Bình ở phút bù giờ

Cũng được chơi hơn người nhưng SLNA phải chờ đến phút 90+2 mới đánh bại được Ninh Bình. Hai bàn thắng của SLNA đều do công của Văn Tài (57', 90+2), còn bàn duy nhất của Ninh Bình do công Trung Nam (61').