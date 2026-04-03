Trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam tăng tới 9 bậc, qua đó trở lại top 100 thế giới sau hai năm. Căn cứ BXH FIFA mới nhất, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được xếp vào nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.

Ở nhóm hạt giống này, ngoài tuyển Việt Nam còn có Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan. Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Theo quy định của AFC, 24 đội tham dự (hiện còn thiếu 1 đội) được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa trên thứ hạng FIFA trước thời điểm bốc thăm. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu có 1 đội của nhóm hạt giống số 1, 1 đội nhóm hạt giống số 2 và 1 đội nhóm hạt giống số 4.

Kịch bản mà người hâm mộ Việt Nam cũng như HLV Kim Sang Sik không mong chờ nhất chính là "Những chiến binh sao vàng" rơi vào bảng đấu "tử thần", với sự góp mặt của một trong các đội nhóm hạt giống số 1 (Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan), đương kim vô địch Qatar hay Iraq (nhóm 2), Indonesia hay Triều Tiên (nhóm 4).

Dĩ nhiên, tuyển Việt Nam cũng có thể may mắn rơi vào bảng đấu dễ thở hơn khi gặp các đối thủ như Jordan, UAE, Oman, Syria, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait. Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Kim Sang Sik có nhiều cơ hội đi sâu vào giải đấu.

VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu châu lục tranh tài tại ba thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Hiện AFC vẫn chưa chính thức chọn ngày bốc thăm vòng bảng của giải đấu sau khi hoãn kế hoạch tổ chức vào ngày 11/4.