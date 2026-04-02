Thành tích ấn tượng

Tuyển Việt Nam vừa kết thúc hành trình vòng loại Asian Cup 2027 với kết quả không thể ấn tượng hơn khi toàn thắng tại vòng bảng, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần sau 6 trận đấu.

Thành tích này được coi tốt nhất trong lịch sử kể từ khi hội nhập cũng như so với những lần đoạt vé trước đây dựa trên lối chơi khá thực dụng mang đậm dấu ấn của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam bất bại ở vòng loại Asian Cup 2027

Bên cạnh đó, sự xuất hiện và được bổ sung các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cái tên mang 2 dòng máu là Cao Quang Vinh, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm. Lực lượng này kết hợp cùng nhóm cựu binh thời HLV Park Hang Seo và những cầu thủ trẻ giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu một cách khá xứng đáng.

Tấm vé dự Asian Cup 2027 không chỉ là thành tích chuyên môn, mà còn là lời khẳng định về vị thế số một Đông Nam Á. Vì lẽ đó, người hâm mộ có được tâm trạng tràn trề niềm tin vào tuyển Việt Nam tiếp tục bay cao ở giải đấu diễn ra tại Saudia Arabia đầu năm 2027.

Đã đủ bay cao?

Nhìn vào bảng thành tích rực rỡ, nhiều người mơ về một kỳ tích như năm 2019. Thế nhưng, để thực sự "bay cao" tại đấu trường châu lục, tuyển Việt Nam cần một cái nhìn thực tế hơn.

Hãy nhìn lại trận đấu duy nhất mà chúng ta từng thất thủ trước Malaysia (trước khi được xử thắng do đối thủ vi phạm quy định nhập tịch). Đó là một thất bại nặng nề phơi bày khoảng cách về trình độ.

Chính vì thế, để có chơi tốt ở Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những gì đã thể hiện tại vòng loại.

Khi không có sự phục vụ của Xuân Son hay Hoàng Hên, hệ thống của ông Kim Sang Sik lập tức sụp đổ trước sức ép từ những cầu thủ nhập tịch đẳng cấp bên phía Malaysia.

Có một câu hỏi đặt ra: ngay cả khi có bộ đôi ngôi sao Xuân Son- Hoàng hên, tuyển Việt Nam có lật ngược được thế cờ trước 7 cầu thủ nhập tịch "xịn" của Malaysia như từng trình diễn ở trận đấu giữa năm 2025?

Câu chuyện từ trận đấu tại Bukit Jalil là lời cảnh báo việc tại Asian Cup, hầu hết các đối thủ đều sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật ngang hoặc vượt xa một Malaysia "nhập tịch sai quy định" từng đè bẹp tuyển Việt Nam 4-0.

Có nghĩa xét trên khía cạnh chuyên môn thuần tuý, nhà ĐKVĐ Đông Nam Á chỉ nằm ở nhóm 3. Thậm chí so với một đại diện cùng khu vực là Indonesia, có lẽ Những chiến binh sao vàng cũng chưa thể tạo ra khác biệt quá lớn, hoặc ít nhiều lép vế khi đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch.

Vậy nên, để thành công và không lặp lại kịch bản buồn dừng bước ngay từ vòng bảng như năm 2023, HLV Kim Sang Sik và các học trò buộc phải làm việc cật lực ngay từ lúc này hòng bù đắp những hạn chế cả về chuyên môn lẫn con người.

Tuyển Việt Nam cần một phương án B đủ dày, một lối chơi đa dạng hơn thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ. Asian Cup là sân chơi của những đối thủ rất mạnh và để bay cao cần đôi cánh thép chứ không chỉ là những hào nhoáng nhất thời ở vùng trũng Đông Nam Á.