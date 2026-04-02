Phút 25, từ khoảng cách khoảng 30m, Hoàng Đức tung cú sút rất căng và đẹp mắt đánh bại thủ môn Syihan Hazmi nhưng lại bị cột dọc từ chối. Nếu thành bàn, đó là một siêu phẩm của số 14.

Phút 32, từ đường chuyền của Hai Long, Hoàng Hên dứt điểm một chạm đẹp mắt đưa bóng đi cực hiểm nhưng không vượt qua được những đầu ngón tay của thủ môn Malaysia.

Điểm chung của hai tình huống này là sự uy lực của những cú sút, với khoảng cách xa khung thành và đòi hỏi người thực hiện không chỉ có lực sút tốt, kỹ thuật mà còn phải chớp thời cơ không dễ có được.

Hoàng Hên ghi dấu ấn dù không có bàn thắng. Ảnh: S.N

Dù không thành bàn, nhưng cú nã đại bác của Hoàng Đức và cú ra chân đẳng cấp của Hoàng Hên đều tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong trận đấu này, Xuân Son lập cú đúp cho tuyển Việt Nam, đều đến từ tình huống không chiến. Hai pha đánh đầu của Son khiến thủ thành Malaysia bất lực, khi tiền đạo đội chủ nhà không có ai kèm.

Xuân Son đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của tuyển Việt Nam là điều không phải bàn cãi. Sự nỗ lực, khát khao thể hiện của anh cũng rất đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, để nói rằng tiền đạo Thép Xanh Nam Định có một trận đấu hoàn hảo thì chưa. Anh vẫn còn thiếu, hay nói chính xác hơn là cần thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất của mình.

Trong 90 phút thi đấu, Xuân Son tung ra không ít cú dứt điểm về phía khung thành Malaysia, nhưng hầu hết đều không tạo ra nguy hiểm, thậm chí là rất hiền với một tiền đạo chủ lực.

Lực sút của Xuân Son chưa trở lại 100% phong độ như lúc chưa dính chấn thương. Ảnh: S.N

Trước khi chấn thương gãy chân, Xuân Son có thể dứt điểm ở mọi tư thế, và đường đi của trái bóng luôn làm khó các thủ môn đối phương. Còn hiện tại, chân sút 29 tuổi gặp không ít khó khăn khi phải xử lý trái bóng, tăng tốc độ và tung ra những cú sút quyết định.

Nhưng những điều còn thiếu của Xuân Son lại không khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải buồn hay lo lắng. Ngược lại, tiền đạo tuyển Việt Nam đang nỗ lực trở lại với thời đỉnh cao của mình đã nhận được nhiều lời động viên, cổ vũ.

Sự trở lại của Xuân Son càng được kỳ vọng là một phiên bản tốt nhất, khi anh đá cặp với Đỗ Hoàng Hên. Khả năng phối hợp, ăn ý của bộ đôi này đã được thấy rất rõ trong chiến thắng trước Malaysia. Hoàng Hên thậm chí còn khẳng định, chỉ cần thấy Son chạy là anh biết phải chuyền như nào.

Tuyển Việt Nam mạnh hơn, thực sự đáng gờm một khi Xuân Son lấy lại phong độ và cùng Hoàng Hên trở thành cặp bài trùng.