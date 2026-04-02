Sau trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1, Hoàng Đức bị đau ở đầu gối. Anh được các bác sĩ đưa đi bệnh viện kiểm tra. Quả bóng vàng 2025 được thông báo kết quả, đầu gối bị quá tải.

Đây là chấn thương không nghiêm trọng, nhưng với một ngôi sao như Hoàng Đức, anh luôn nhận được sự chăm sóc và chế độ nghỉ ngơi đặc biệt.

Hoàng Đức đóng vai trò rất quan trọng ở cả CLB Ninh Bình và tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Đại diện CLB Ninh Bình xác nhận Hoàng Đức sẽ phải nghỉ ít nhất là 2-3 tuần để hồi phục. Như vậy, tiền vệ sinh năm 1998 không thi đấu trong 2 trận tới của CLB Ninh Bình, gặp HAGL ở vòng 17 và CA TP.HCM ở vòng 18 V-League 2025/26.

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1, Hoàng Đức đá chính. Anh ghi dấu ấn với một cú nã đại bác từ khoảng cách 30m ở hiệp 1 khiến thủ thành Malaysia phải bó tay nhưng rất tiếc lại bị cột dọc từ chối.

Sau khi tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập trung FIFA Days tháng 3, các cầu thủ trở về CLB, chuẩn bị cho vòng 17 LPBank V-League diễn ra vào cuối tuần này. Hiện tại, CAHN đang dẫn đầu với 41 điểm (thi đấu thiếu 1 trận), tiếp theo là Thể Công Viettel (34 điểm), Ninh Bình (28 điểm)....