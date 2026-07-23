Ở trận bán kết 1, VCK U21 quốc gia- Cup FPT Play 2026, U21 Hà Nội và U21 SLNA chơi đôi công hấp dẫn. Phút 28, U21 SLNA có bàn mở tỷ số. Trần Quốc Hòa đi bóng mạnh mẽ từ trung lộ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút ở góc hẹp. Bóng đi qua hai chân thủ môn Phạm Đình Hải rồi lăn vào lưới, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-0.

Cuối hiệp một, U21 Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay của Phan Văn Thành trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Anh Tiệp dứt điểm thành công, quân bình tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

U21 Thể Công Viettel vào chung kết. Ảnh: VFF

Tại loạt sút cân não, U21 SLNA thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi U21 Hà Nội chỉ ghi được 2 bàn. Đại diện xứ Nghệ giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó thắng chung cuộc 5-3 để giành tấm vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể Công Viettel thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng 2-0 trước LPBank HAGL, điền tên vào trận đấu cuối cùng của giải. Với kết quả này, U21 Hà Nội và LPBank HAGL cùng nhận huy chương đồng. Theo lịch thi đấu, trận chung kết U21 SLNA vs U21 Thể Công Viettel diễn ra lúc 16h00 ngày 25/7.