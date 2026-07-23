Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ sự háo hức trước trận đấu ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste: "Đây là đầu tiên của giải đấu, cá nhân tôi cũng như toàn đội đang rất mong chờ. Trận mở màn của bất kỳ giải nào cũng luôn tiềm ẩn những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi rất hào hứng và sẵn sàng cho trận đấu với Timor Leste. Tuyển Việt Nam cống hiến một trận đấu thật tốt và quyết tâm giành chiến thắng".

Hoàng Đức và HLV Kim Sang Sik rất quyết tâm trước khi bước vào giải đấu. Ảnh: Phan Ích

HLV Kim Sang Sik tự tin cho biết tuyển Việt Nam nếu khai thác được điểm yếu của đối thủ có thể ghi được nhiều bàn thắng, Hoàng Đức chia sẻ quan điểm: "Trong trận đấu mở màn, cá nhân tôi cũng như toàn đội cố gắng hết mình. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và ghi nhiều bàn thắng để dành tặng cho người hâm mộ, đồng thời mang đến một trận đấu hay".

Trả lời về quá trình chuẩn bị cũng như áp lực từ các bài tập đòi hỏi yêu cầu cao của HLV Kim Sang Sik, Hoàng Đức cho biết: "Trong tháng vừa qua, trước khi giải đấu diễn ra, tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc rất bổ ích với cường độ cao. HLV Kim Sang Sik áp dụng nhiều bài tập khác nhau.

Đặc biệt ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển có nhiều gương mặt mới lần đầu tham dự, cùng với các cầu thủ nhập tịch khiến tính cạnh tranh trở nên rất cao. HLV luôn đưa ra những bài tập giúp anh em hòa nhập nhanh nhất, đồng lòng, kết nối thành một khối. So với hai năm trước, tôi tin giải đấu lần này tuyển Việt Nam thi đấu tốt và cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay".

Trận tuyển Việt Nam vs Timor Leste lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.