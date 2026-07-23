"Trước tiên, tôi cảm thấy rất vinh dự khi tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 với tư cách là nhà ĐKVĐ. Đồng thời, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng với mục tiêu chiến thắng tại giải đấu, cũng như tràn đầy tự tin có thể thực hiện tốt điều đó.

Đối với một giải đấu cúp, trận đấu đầu tiên luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, tôi cùng các cầu thủ làm hết sức để hướng đến chiến thắng trong trận đấu với Timor Leste", HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo trước trận ra quân ASEAN Cup 2026.

Đánh giá về đối thủ Timor Leste, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi phân tích rất nhiều về họ. Ở giải đấu lần này, Timor Leste đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ. Họ sở hữu khả năng di chuyển và phạm vi hoạt động rộng trên sân.

Đối với đối thủ này, chúng tôi phải ngăn chặn các đợt tấn công của họ một cách tổ chức. Đồng thời, tuyển Việt Nam cũng phát hiện nhiều điểm yếu của đối thủ. Nếu chúng tôi khai thác tốt những điểm yếu đó, đội sẽ ghi được nhiều bàn thắng và giành thắng lợi".

HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam hướng đến trận ra quân chiến thắng và thậm chí ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Timo Leste. Ảnh: Phan Ích

Trả lời câu hỏi về áp lực khi bước vào giải đấu với vị thế nhà ĐKVĐ, thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định: "Điều này có thể tạo ra một chút áp lực, nhưng chúng tôi sẽ chuyển hóa áp lực đó thành sự tự tin để bước vào giải đấu.

Các cầu thủ từng đăng quang nên họ hiểu rất rõ cảm giác chiến thắng. Nếu các cầu thủ thi đấu tập trung và nỗ lực hết mình, chúng tôi có thể giành chiến thắng ở từng trận đấu một để hướng tới mục tiêu chung".

"Bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ nên rất khó để dự đoán trước điều gì. Rõ ràng, HLV Park Hang Seo cũng chưa từng bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, việc của chúng tôi hiện tại là nỗ lực hết sức trong từng trận đấu một để đem lại kết quả tốt nhất.

Mục tiêu hướng tới chức vô địch là đương nhiên, nhưng trước mắt chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận đấu", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Timor Leste lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.