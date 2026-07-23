Theo đó, đội bóng áo lính ký hợp đồng có thời hạn hai mùa giải với Doãn Ngọc Tân và Phạm Trung Hiếu. Riêng Triệu Việt Hưng sẽ gắn bó với Thể Công Viettel đến hết mùa giải 2028/29.

Trong ba tân binh, Doãn Ngọc Tân là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Tiền vệ sinh năm 1994 không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam, mà còn là thành viên tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

Doãn Ngọc Tân đầu quân Thể Công Viettel. Ảnh: TCVT

Đáng chú ý, đây cũng là cuộc trở về đầy ý nghĩa với Doãn Ngọc Tân, bởi anh từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Thể Công. Sự tái hợp này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo lính gia tăng chất thép ở khu trung tuyến cũng như bổ sung bản lĩnh của một cầu thủ từng chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

Điểm mạnh của Doãn Ngọc Tân là nền tảng thể lực sung mãn, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi cùng tinh thần thi đấu máu lửa. Anh luôn được đánh giá là mẫu tiền vệ có thể tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời truyền lửa cho các đồng đội bằng tinh thần chiến đấu quyết liệt.

Mùa giải 2025/26 trong màu áo Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân khẳng định vai trò thủ lĩnh khi được trao băng đội trưởng. Anh ra sân 17 trận, trong đó có 16 lần đá chính, trở thành điểm tựa nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh.

"Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều là những cá nhân có tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và tinh thần cống hiến cao. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026/27", HLV Popov đánh giá.