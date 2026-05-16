Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB cho biết, trải qua 20 năm hoạt động, Ngân hàng đã từng bước khẳng định vai trò là công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong thúc đẩy đầu tư phát triển, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.

Được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ phát triển trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, VDB được giao thực hiện các chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, quản lý vốn ODA cho vay lại, triển khai tín dụng xuất khẩu cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Trong suốt quá trình hoạt động, nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thông qua VDB đã góp phần hình thành nhiều công trình trọng điểm trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, công nghiệp nền tảng, hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển vùng. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, VDB còn tập trung hỗ trợ các chương trình về nông nghiệp, nông thôn, cấp nước sạch, trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội và hạ tầng tại các địa bàn khó khăn.

Theo lãnh đạo VDB, ngân hàng cũng tham gia tài trợ nhiều dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia tại các khu vực trọng yếu.

Ông Lê Văn Hoan nhấn mạnh, kết quả đạt được trong 20 năm qua có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, đối tác và khách hàng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo VDB cho biết ngân hàng cũng từng đối mặt nhiều khó khăn về tài chính, xử lý nợ, cơ chế hoạt động và tái cơ cấu. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, toàn hệ thống đã từng bước ổn định hoạt động và tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế tài chính phát triển của Nhà nước.

Trong giai đoạn tới, VDB xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2023 - 2027; nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành và quản trị rủi ro; đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngân hàng cũng định hướng tiếp tục cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho các ngành, lĩnh vực và công trình hạ tầng trọng điểm; ưu tiên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghiệp nền tảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của VDB đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt 20 năm qua.

Theo Thứ trưởng, thông qua hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và cho vay lại nguồn vốn ODA, VDB đã góp phần quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng của nền kinh tế.

“VDB đã đóng góp quan trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng cũng như năng lực sản xuất, cung ứng của nền kinh tế, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của VDB trong quá trình tái cơ cấu, từng bước lành mạnh hóa tài chính, đổi mới quản trị và phục hồi năng lực thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị VDB tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại theo phương án đã được phê duyệt; tiếp tục phát huy vai trò là định chế tài chính phát triển chủ lực của Nhà nước, định hướng dòng vốn vào các dự án có tính lan tỏa cao, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, VDB cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng thời, ngân hàng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ, cải cách quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại diện các đối tác, doanh nghiệp và khách hàng tham dự buổi lễ cũng đánh giá cao vai trò đồng hành của VDB trong triển khai các dự án đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án hạ tầng quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn dài và có tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, VDB trình chiếu phim tài liệu “20 năm đồng hành và phát triển”, tái hiện hành trình xây dựng và trưởng thành của ngân hàng. VDB đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, thể hiện định hướng đổi mới, hiện đại hóa và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Thu Loan