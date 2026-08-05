Theo thoả thuận, các bên thống nhất hợp tác tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực đầu tư Hạ tầng giao thông; năng lượng; Hạ tầng KCN& logistics; Nông nghiệp; Công nghiệp phù hợp danh mục được vay vốn và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của VDB.

Tổng mức vốn cung ứng theo nhu cầu do T&T Group làm chủ đầu tư đảm bảo nằm trong hạn mức giới hạn tín dụng của VDB. Nhu cầu vay vốn thực tế sẽ được T&T Group thông báo cho VDB Lâm Đồng sau khi các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Mức vốn tối thiểu chủ đầu tư tham gia dự án khi vay vốn tín dụng đầu tư là 20% tổng vốn đầu tư của từng dự án (không bao gồm vốn lưu động). Mức cụ thể do VDB xem xét quyết định phù hợp với tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án. Riêng đối với trường hợp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án (không bao gồm vốn nhà nước quy định tại Điều 70 và Điều 72 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và vốn lưu động), mức cụ thể do VDB xem xét quyết định phù hợp với tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án tiềm năng sắp được triển khai của T&T Group. Thỏa thuận này là bước khởi đầu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để đôi bên hợp tác lâu dài, cùng đồng hành và phát triển cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group phát biểu: ”Tầm vóc, vai trò, giá trị, tầm quan trọng của VDB với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm qua, với các dự án lớn, trọng điểm, với các nguồn vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhà nước, các dự án trọng điểm quốc gia, các tỉnh thành, các ban quản lý của Nhà nước cũng như các tập đoàn kinh tế tư nhân… thể hiện rõ vai trò chủ đạo của nguồn vốn Nhà nước. mở ra một kỷ nguyên mới vừa là kiến tạo, vừa là động lực để thúc đẩy các dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực lớn của nền kinh tế”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB Lê Văn Hoan cho biết, sứ mệnh của VDB là định chế tài chính, là công cụ của Chính phủ, trong việc cung ứng vốn Nhà nước đến các dự án. VDB cam kết đổi mới về mọi mặt để đáp ứng tốt nhất các dịch vụ cũng như các tham mưu, tư vấn trong quá trình đồng hành cùng các nhà đầu tư, kể cả về tiến độ, chất lượng, quản lý.

Thu Loan