Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.398 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tối qua (27/8), hội đồng quay thưởng đã tìm ra 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá hơn 48 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, vé số trúng giải độc đắc Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng nói trên được bán ra ở TPHCM.

Tấm vé số trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.398 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 03 - 11 - 18 - 39 - 40 - 42.

Vé số trúng giải độc đắc Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng được bán ra ở TPHCM.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 48 tỷ đồng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp hơn 4,8 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách TPHCM. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot này sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 43,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TPHCM là địa phương có nhiều người trúng giải độc đắc Vietlott với giá trị lớn.

Từ đầu năm đến nay, Vietlott liên tiếp tìm thấy người chơi ở TPHCM trúng giải độc đắc Jackpot với giá trị hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.215 ở loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 12/7, Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá gần 345 tỷ đồng. Vé số này được bán ra ở TPHCM. Đây cũng là giải Jackpot 1 có giá trị cao nhất từ trước đến nay kể từ khi loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2017.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.210 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 1/7, hệ thống của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 16 tỷ đồng. Tấm vé số này được bán ra ở TPHCM.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.373 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Vietlott diễn ra tối 29/6, hội đồng quay thưởng cũng tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 127 tỷ đồng. Chủ nhân của giải Jackpot này sống ở TPHCM. Điều đặc biệt ở dãy số trúng thưởng của tấm vé này là có nhiều số xếp theo thứ tự 25-26-27-28.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.310 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 2/2, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 153 tỷ đồng. Chủ nhân của giải Jackpot này là anh N.V.N, sinh sống và kinh doanh tự do tại TPHCM.

Vào ngày 14/1, Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1139 của loại hình xổ số Power 6/55 với giá trị hơn 48,5 tỷ đồng. Chủ nhân của giải thưởng này là anh T.C, chủ thuê bao nhà mạng Vinaphone, sinh sống và kinh doanh tự do tại TPHCM.