Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.398 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (27/8), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 48.376.258.000 đồng (hơn 48,3 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.398 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn là: 03 - 11 - 18 - 39 - 40 - 42.

Dãy số may mắn ngày hôm nay của Vietlott.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 4,83 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 43,5 tỷ đồng.

Trong kỳ quay lần thứ 1.398 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 48,3 tỷ đồng nói trên, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 36 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.473 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 23.901 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.