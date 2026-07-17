Liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và hàng chục người bị thương, xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội) vào sáng 17/7, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận và cấp cứu 14 nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 14 bệnh nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ảnh: Đình Hiếu

Đang điều trị tại Khoa Ngoại, chị Ngô Thị Phúc (SN 1998, trú xóm Hòa Bình, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc ô tô khách lao khỏi cao tốc rồi lật nghiêng.

Chị Phúc kể, thời điểm xảy ra tai nạn là giữa đêm, hầu hết hành khách trên xe đều đang ngủ say.

"Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh. Vừa kịp mở mắt, tôi đã thấy chiếc xe đổ nghiêng rồi trượt dài trên mặt đường. Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn, tiếng người kêu cứu vang lên khắp nơi. Sau đó tôi ngất đi", chị Phúc nghẹn ngào kể.

Bác sĩ thăm khám cho chị Ngô Thị Phúc. Ảnh: Đình Hiếu

Trong ký ức còn đứt quãng sau vụ tai nạn, điều ám ảnh chị nhất là tiếng tri hô của một nam thanh niên nằm ở giường bên. Giữa khung cảnh hỗn loạn, người này liên tục gào lên: "Cứu con tôi với...!" rồi lại hô lớn: "Xăng, dầu chảy tràn hết ra ngoài rồi, mọi người cố gắng bò ra ngoài thoát thân đi!".

Bác sĩ thăm khám cho bà Nguyễn Thị Thịnh. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng đang điều trị tại phòng bệnh này, bà Nguyễn Thị Thịnh (cùng trú xóm Hòa Bình) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế đang nói chuyện thì bất ngờ xe mất lái, lao khỏi cao tốc.

"Tôi không thấy xe va chạm với phương tiện nào, chỉ nghe một tiếng rầm rồi chiếc xe lao xuống đường gom. Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn. Nhiều người bị thương nặng, ngất đi. Khoảng 10-15 phút sau, khi tỉnh lại, họ mới có thể lấy điện thoại gọi lực lượng Công an đến ứng cứu", bà Thịnh kể.

Cũng theo bà Thịnh, trên chuyến xe định mệnh ấy có 7 thành viên trong gia đình bà, gồm chồng, con và các cháu. Trong đó, chồng bà bị thương nặng, phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, còn một người cháu 13 tuổi đã tử vong trong vụ tai nạn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu. Ảnh: Đình Hiếu

Chuyến du lịch biến thành thảm kịch

Nói về những hành khách trên chuyến xe định mệnh, bà Nguyễn Thị Thịnh cho biết, nhân dịp nghỉ hè, một số gia đình cùng sinh sống trong xóm đã tổ chức chuyến du lịch đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Cả đoàn khởi hành ngày 15/7 và dự định đến sáng 17/7 mới trở về. Tuy nhiên, do gia đình một người hàng xóm có tang nên mọi người quyết định kết thúc chuyến đi sớm để về nhà.

"Các gia đình trong đoàn đều thân thiết với nhau nên khi nhận tin nhà hàng xóm có tang mà không thể về kịp, ai cũng thấy áy náy. Mọi người bảo anh em, làng xóm gắn bó với nhau, có việc buồn mà không về chia sẻ thì không phải. Vì vậy, cả đoàn thống nhất lên đường về sớm".

Chúng tôi cũng biết đi xe ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên cử một người ngồi cạnh tài xế để trò chuyện, giúp tài xế tỉnh táo, đỡ buồn ngủ. Không ai ngờ chuyến đi lại xảy ra cơ sự đau lòng như thế này", bà Thịnh nghẹn ngào.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 0h20 cùng ngày, ô tô khách giường nằm mang BKS 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ), hướng đi Hà Nội.

Đến Km197+900, ô tô bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan, lan can cao tốc rồi rơi xuống đường gom ở độ cao khoảng 3,5-4,2m.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xề và không phát hiện vi phạm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.