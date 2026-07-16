Hà Nội:

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h10 cùng ngày.

Nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện sự việc, nhiều người đã nhanh chóng lao xuống sông để giải cứu người bị nạn. "3 người trên xe (gồm 2 nữ, 1 nam) được người dân hỗ trợ đưa lên bờ và chuyển đến bệnh viện", nhân chứng nói.

Hình ảnh chiếc ô tô gặp nạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Thường Tín và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã đến hiện trường.

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo xe từ khu vực giữa sông vào bờ; xác định không còn người trong xe.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.