Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 17/7, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Km197+900 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ), thuộc địa phận xã Chương Dương, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-172.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở 32 người, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Dải hộ lan cao tốc bị ô tô đâm đổ. Ảnh: Đình Hiếu

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng va chạm rất lớn. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy nhiều người kêu cứu, còn chiếc xe khách đã bị lật nghiêng", một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, ô tô khách đã tông gãy dải hộ lan của cao tốc và lật nghiêng.

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma tuý. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.