Theo hãng tin ABC News, ngày 5/4, các quan chức từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhận định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang sử dụng các bộ dữ liệu do công ty trí tuệ nhân tạo không gian địa lý Trung Quốc MizarVision công bố để hỗ trợ lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hình ảnh vệ tinh kèm theo chú thích về các tài sản và cơ sở hạ tầng quân sự tại một căn cứ của Mỹ. Nguồn: MizarVision / ABC News

Nhận định cho biết hình ảnh này bao gồm tính năng tự động nhận dạng và gắn thẻ đối tượng, cho phép người điều khiển xác định các tài sản và cơ sở hạ tầng quân sự nhanh hơn nhiều so với phân tích truyền thống.

Theo ABC News, MizarVision đã công bố hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao được chú thích bằng công nghệ nhận dạng dựa trên AI cho các mục tiêu quân sự trọng yếu, bao gồm máy bay, hầm trú ẩn, kho chứa nhiên liệu, hệ thống radar và các khu vực tập trung quân.

Nền tảng này tích hợp các mô hình học máy được huấn luyện để phân loại đối tượng dựa trên dấu hiệu hình ảnh, mô hình nhiệt và các chỉ báo ngữ cảnh. Nó cũng đính kèm siêu dữ liệu không gian địa lý, giúp dữ liệu dễ dàng được tích hợp hơn vào các hệ thống chỉ huy và nhắm mục tiêu.

Các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo năng lực này rút ngắn chu kỳ từ thu thập tình báo đến tấn công bằng cách tăng tốc quá trình xử lý và chia sẻ dữ liệu mục tiêu. Đối với Iran, điều này làm giảm sự phụ thuộc vào trinh sát nội bộ và cải thiện độ chính xác của kế hoạch tấn công, bao gồm việc lựa chọn tuyến đường, thời gian và xác thực mục tiêu.

Các bộ dữ liệu một phần dựa trên hình ảnh thương mại nhưng đạt được giá trị tác chiến thông qua quá trình tổng hợp, gắn thẻ tự động và phân tích nhanh chóng. Các quan chức lưu ý những công cụ này có thể biến dữ liệu nguồn mở thành thông tin tình báo có thể, đặc biệt là khi kết hợp với dữ liệu theo dõi tàu biển và chuyến bay.

Đánh giá của DIA được ABC News trích dẫn chỉ ra IRGC đang tích cực khai thác năng lực này để tăng cường các hoạt động tấn công. Giới phân tích cảnh báo gia tăng rủi ro đối với nhân sự và cơ sở hạ tầng của Mỹ khi Iran làm tốt hơn trong việc xác định các mục tiêu có giá trị cao, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm hậu cần và máy bay trên mặt đất.

Từ góc độ kỹ thuật, tình báo không gian địa lý được hỗ trợ bởi AI cho phép nhận dạng mẫu qua các chuỗi hình ảnh theo thời gian, giúp theo dõi hoạt động và phát hiện các thay đổi trong triển khai. Theo ABC News, điều này làm giảm hiệu quả của các biện pháp đối phó truyền thống như ngụy trang và che giấu, vì các hệ thống tự động có thể xác định những điểm bất thường và mô hình hoạt động tinh vi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định doanh nghiệp nước này luôn được yêu cầu "tiến hành kinh doanh theo luật pháp và quy định". Bên cạnh đó, hình ảnh vệ tinh được lấy từ các kênh mã nguồn mở và là một "thông lệ thị trường thông thường".

Cuối tuần qua, công ty vệ tinh Planet Labs cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu tất cả các nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh rút lại vô thời hạn hình ảnh của khu vực xung đột. "Có những lo ngại thực sự về việc sử dụng dữ liệu của Planet đối với Iran, cũng như rủi ro kéo dài đối với những hình ảnh gần đây", phát ngôn viên Planet Labs chia sẻ.

(Theo ABC.net.au)