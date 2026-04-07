Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh tự nguyện giữ lại hình ảnh của các khu vực được chỉ định do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Động thái này khiến Planet Labs phải hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu từ khu vực này.

Nhà cung cấp vệ tinh thương mại có trụ sở tại San Francisco hôm 5/4 cho biết các biện pháp này sẽ được áp dụng hồi tố với các hình ảnh từ ngày 9/3 và dự kiến duy trì cho đến khi xung đột kết thúc.

"Đây là những trường hợp bất thường và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cân bằng nhu cầu của tất cả các bên liên quan", đại diện Planet Labs cho biết.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và thực hiện các điều chỉnh nếu có thể nhằm giảm thiểu tác động đến việc cung cấp dữ liệu cho khách hàng".

Lầu Năm Góc hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg News.

Ảnh vệ tinh về vụ cháy kho dầu Salalah ở Oman do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào ngày 11/3. Ảnh: Gallo Images

Planet Labs, doanh nghiệp đang nắm giữ các hợp đồng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Hải quân Mỹ, sẽ chuyển sang mô hình "truy cập được quản lý", kéo dài thời gian trì hoãn công bố hình ảnh mới.

Hãng sẽ chỉ phát hành hình ảnh của các khu vực được chỉ định theo từng trường hợp cụ thể, bao gồm các tình huống "khẩn cấp, yêu cầu mang tính sống còn đối với sứ mệnh" hoặc khi được đánh giá là phục vụ lợi ích công cộng.

Quyết định này nhấn mạnh vai trò chiến lược ngày càng lớn của các nhà khai thác vệ tinh thương mại trong các cuộc xung đột hiện đại, nơi hình ảnh độ phân giải cao có thể tác động đến kế hoạch quân sự nhanh không kém cách nó ảnh hưởng đến thị trường tài chính và công chúng.

Từng do các chính phủ độc quyền kiểm soát, quan sát Trái Đất nay đã phát triển thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, cung cấp thông tin tình báo gần như theo thời gian thực cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Động thái mới nhất diễn ra sau các lệnh hạn chế chặt chẽ hơn được ban hành vào tháng trước, khi Planet Labs kéo dài thời gian trì hoãn công bố hình ảnh thương mại từ 4 ngày lên hai tuần.

Quyết định khi đó được đưa ra trước những lo ngại rằng dữ liệu có thể bị sử dụng để nhắm mục tiêu vào các thành viên khối liên minh quân sự phương Tây, đồng thời công ty cũng khẳng định việc tạm dừng cung cấp hình ảnh không xuất phát từ yêu cầu của bất kỳ chính phủ nào.

Planet Labs được thành lập vào năm 2010 bởi ba cựu nhà khoa học NASA là Will Marshall, Robbie Schingler và Chris Boshuizen.

Công ty ra đời với sứ mệnh đột phá: chụp ảnh toàn bộ bề mặt đất liền của Trái Đất mỗi ngày để ghi nhận mọi biến động theo thời gian thực.

Hiện tại, Planet Labs đang vận hành chòm sao vệ tinh quan sát Trái Đất lớn nhất trong lịch sử với hơn 200 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo.

Lực lượng này bao gồm các vệ tinh siêu nhỏ mang tên Dove chuyên chụp ảnh diện rộng hàng ngày, cùng các vệ tinh độ phân giải cao như SkySat và Pelican có khả năng chụp chi tiết một khu vực mục tiêu nhiều lần trong ngày.

Nguồn dữ liệu hình ảnh khổng lồ của Planet Labs đang phục vụ hơn 800 khách hàng trên toàn cầu. Đối tác của họ trải dài từ các cơ quan chính phủ, lực lượng quân đội, tình báo cho đến các tập đoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, quản lý thiên tai và logistics.

(Theo Bloomberg, NYT)