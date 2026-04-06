Cục diện khu vực Trung Đông đang ghi nhận sự thay đổi về phương thức tác chiến kể từ cuối tháng 2/2026.

Sau khi liên quân Mỹ và Israel triển khai các chiến dịch quân sự "Operation Epic Fury" và "Operation Roaring Lion", mặt trận không gian mạng đã được kích hoạt đồng thời.

Các bên tham chiến hiện áp dụng mô hình chiến tranh lai (hybrid), trong đó trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công trọng yếu.

Dịch chuyển mục tiêu sang hạ tầng dữ liệu

Cơ sở hạ tầng lưu trữ kỹ thuật số hiện không còn là khu vực phi quân sự. Theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) công bố ngày 19/3, các nhóm do Tehran hậu thuẫn đã thực hiện các đợt tấn công vào hai trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một cơ sở tại Bahrain.

Iran đang tấn công vào các trung tâm dữ liệu của phương Tây tại Trung Đông. Ảnh: Filograph

Dù thiệt hại vật lý được ghi nhận ở mức trung bình, các đợt tấn công này đã gây gián đoạn hệ thống dịch vụ ngân hàng và chuỗi cung ứng tại khu vực Vùng Vịnh.

Báo cáo của CSIS nhấn mạnh: "Dữ liệu hiện là mặt trận của chiến tranh. Khả năng lưu trữ, xử lý và bảo vệ thông tin không còn là vấn đề công nghệ thuần túy, mà là yếu tố quyết định năng lực duy trì chiến đấu của một quốc gia".

Nhận định về chiến thuật của Iran, ông James Turgal, cựu đặc vụ FBI và hiện là Phó chủ tịch hãng bảo mật Optiv, cho biết trên truyền thông: "Iran và đặc biệt là các nhóm ủy nhiệm không quan tâm đến quy mô hay năng lực phòng thủ của đối phương. Đây là cuộc chiến nhằm tạo ra tác động thực tế, tập trung vào việc gây ra sự hỗn loạn".

Ngược lại, vào ngày 11/3, một cuộc tấn công kỹ thuật số đã nhắm vào trung tâm dữ liệu liên kết với Ngân hàng Sepah tại Tehran.

Cơ sở này lưu trữ dữ liệu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hậu cần và quá trình chi trả lương cho nhân sự quân sự của Iran, cho thấy xu hướng nhắm vào các điểm yếu về quản trị dữ liệu để làm suy yếu đối phương từ bên trong.

Chiến dịch không gian mạng và các mục tiêu công nghệ cao

Mặt trận kỹ thuật số ghi nhận mức độ huy động lực lượng nhanh chóng. Báo cáo của CloudSEK ngày 24/3 cho thấy, chỉ vài giờ sau các cuộc không kích, hơn 60 nhóm tin tặc hoạt động có tổ chức đã thiết lập các nhóm tác chiến điện tử trên Telegram.

Một cơ quan truyền thông thuộc IRGC sau đó công bố danh sách 29 mục tiêu công nghệ cao cần tấn công.

Danh sách bao gồm các cơ sở đặt tại Bahrain, Israel, Qatar và UAE thuộc các tập đoàn Mỹ như AWS (5 cơ sở), Microsoft (5), IBM (6), Google (4), Palantir (3), Nvidia (3) và Oracle (3).

Các tập đoàn công nghệ đa quốc gia hiện đứng trước rủi ro trở thành đối tượng của các chiến dịch quân sự do vai trò cung cấp nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ vận hành hạ tầng.

Đáng chú ý, các chuyên gia ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa tấn công vật lý và kỹ thuật số.

Ông Gil Messing, Chánh văn phòng Check Point Research, phân tích: "Việc các cuộc tấn công kỹ thuật số được đồng bộ hóa và diễn ra cùng một phút với tấn công vật lý... là điều lần đầu tiên xuất hiện".

Điển hình là việc tin tặc phát tán SMS giả mạo cảnh báo ném bom ngay khi các đợt không kích thực tế đang diễn ra để gây hoang mang dư luận.

Báo cáo "AI, Xung đột Iran - Mỹ và Mối đe dọa với Hạ tầng Thiết yếu Mỹ" của CloudSEK nhận định, việc nhắm mục tiêu vào các trung tâm dữ liệu là một chiến lược bất đối xứng hiệu quả.

Thông qua việc tấn công hệ thống lưu trữ, các bên có thể tác động diện rộng đến hạ tầng kinh tế, y tế mà không cần triển khai quy mô quân số lớn trên thực địa.

Khi các trung tâm dữ liệu trở thành tiêu điểm của xung đột, rủi ro đối với kinh tế số toàn cầu ngày càng hiện hữu.

Sự gián đoạn của một hệ thống máy chủ tại Trung Đông có thể tạo ra hệ lụy dây chuyền, ảnh hưởng đến luồng dữ liệu và giao dịch tài chính ở các khu vực khác trên thế giới.

(Tổng hợp)