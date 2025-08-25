Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng các đối thủ U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. Đây được xem là bảng đấu dễ thở đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Không những vậy, U23 Việt Nam còn có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà - SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Đây là cơ hội để đội giành vé vào VCK năm sau tại Saudi Arabia nếu kết thúc ở vị trí nhất bảng hoặc nằm trong nhóm 4 nhì bảng có thành tích tốt.

Người hâm mộ mua vé qua kênh online - Ảnh: VFF

Để thuận tiện cho người hâm mộ đến sân theo dõi các trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo tổ chức bán vé trực tuyến độc quyền qua ứng dụng OneU cho các trận đấu diễn ra từ ngày 3–9/9/2025. Cụ thể, vé xem có ba mệnh giá gồm 100.000 đ, 200.000 đ và 300.000 đ/vé.

Thời gian mở bán vé online được chia làm 3 đợt:

Đợt 1: 09h ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8 (hoặc đến khi hết vé), áp dụng để mua vé cho cả 3 trận (3/9, 6/9, 9/9).

09h ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8 (hoặc đến khi hết vé), áp dụng để mua vé cho cả 3 trận (3/9, 6/9, 9/9). Đợt 2: 00h ngày 28/8 đến 2h59 ngày 2/9 (hoặc đến khi hết vé), cho các trận 6/9 và 9/9.

00h ngày 28/8 đến 2h59 ngày 2/9 (hoặc đến khi hết vé), cho các trận 6/9 và 9/9. Đợt 3: 00h ngày 3/9 đến 23 h59 ngày 5/9 (hoặc đến khi hết vé), chỉ dành cho trận đấu ngày 9/9.

Cách thức bán vé trực tiếp tại quầy (nếu có) sẽ được VFF thông báo sau.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Bangladesh vào ngày 3/9, chạm trán U23 Singapore sau đó ba ngày trước khi đối đầu U23 Yemen vào ngày 9/9, đều vào khung 19h00.