Vấn đề lớn của U23 Việt Nam

Ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua, dù toàn thắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn gặp vấn đề lớn với hiệu suất của hàng công. Nhiều người cho rằng đó là do các chân sút kém duyên. Nếu phân tích kỹ, vấn đề sâu xa hơn lại đến từ khu vực giữa sân.

Các tiền đạo của HLV Kim Sang Sik thường xuyên ở trong tình trạng "đói bóng" hoặc chỉ nhận được những đường chuyền ở tư thế khó. U23 Việt Nam thiếu hẳn một mẫu tiền vệ có khả năng cầm trịch, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền "sát thủ" để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Dù vô địch tuyệt đối ở giải U23 Đông Nam Á, nhưng U23 Việt Nam vẫn thiếu 1 thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ

Những cái tên được kỳ vọng như Viktor Lê, Thái Sơn, thậm chí ngay cả phát hiện mới Xuân Bắc rất cần cù, giàu tính chiến đấu, nhưng dường như chưa đủ khả năng đóng vai trò “ông chủ” thực sự, một bộ não sáng tạo ở khu vực trung tâm.

Và khi thiếu một thủ lĩnh ở tuyến giữa, U23 Việt Nam dễ rơi vào bế tắc, đặc biệt trước các đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt. Nên một trong những bài toán dành cho HLV Kim Sang Sik ở đợt tập trung tới sẽ phải tháo gỡ được nút thắt này, nếu muốn hoàn hảo hơn.

Giấc mơ của ông Kim Sang Sik

Giữa lúc bài toán sáng tạo còn đang dang dở, sự trở về Việt Nam của Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) đã thắp lên một niềm hy vọng lớn lao cho HLV Kim Sang Sik và người hâm mộ.

Tiền vệ Việt kiều này chính là mảnh ghép hoàn hảo mà U23 Việt Nam đang khao khát khi sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, nhãn quan chiến thuật tốt… điều này đã được chứng minh khi còn ở Bulgaria, cũng như ít phút đầu tiên ra sân tại V-League 2025/26.

Nên sự trở về của Trần Thành Trung là niềm hy vọng cho HLV Kim Sang Sik

Quan trọng hơn, Thành Trung đã có quốc tịch Việt Nam, đồng nghĩa với việc tiền vệ hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á sắp tới trên sân Phú Thọ.

Sự góp mặt của tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình được kỳ vọng sẽ ngay lập tức giải quyết điểm nghẽn ở tuyến giữa, mang lại chất sáng tạo và sự đột biến mà đội bóng đang thiếu.

Đây chính là "giấc mơ" lớn nhất của ông Kim cho U23 Việt Nam vào lúc này. Tuy nhiên, phải gọi là một giấc mơ bởi còn những rào cản như việc trong quá khứ Thành Trung từng khẳng định chỉ mong muốn khoác áo tuyển Bulgaria, nơi trưởng thành thay vì là Việt Nam.

Tất nhiên, việc tiền vệ này vẫn đủ điều kiện tham dự Vòng loại U23 châu Á cùng U23 Việt Nam là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra và sẽ là một cú hích cực lớn.

Nhưng liệu đó có phải là một sự cam kết lâu dài hay chỉ là một sự kết hợp tạm thời? Biến "giấc mơ" mang tên Trần Thành Trung thành hiện thực bền vững, thuyết phục cầu thủ này toàn tâm toàn ý cống hiến cho màu áo quê hương, có lẽ mới là thử thách lớn nhất dành cho HLV Kim Sang Sik và VFF.