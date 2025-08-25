Từ những màn ra mắt chưa trọn vẹn

Được xem là "bom tấn" của CLB Ninh Bình, Trần Thành Trung đã có những bước chạy đầu tiên tại LPBank V-League 2025/26 trong hai trận gặp Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Trong cả hai trận, tổng thời gian thi đấu của cầu thủ Việt kiều này chỉ gói gọn trong khoảng hơn một hiệp đấu, một quãng thời gian quá ngắn để có thể phô diễn hết tài năng, đặc biệt là khi vừa chân ướt chân ráo trở về từ châu Âu.

Tiền vệ Việt kiều chưa thể hiện được nhiều trong 2 trận đấu tại LPBank V-League. Ảnh. C.O

Chính bởi quá ít thời gian như thế, màn trình diễn tổng thế của cầu thủ Việt kiều được định giá rất cao này chỉ được chấm điểm ở mức trung bình khá. Ngoài ra, việc chưa thể hoà nhập được với thời tiết Việt Nam cũng là lý do dẫn tới màn ra mắt của Thành Trung không quá nổi bật.

Nói như thế chẳng có nghĩa tân binh của CLB Ninh Bình không thể hiện được gì, với nhãn quan, tư duy chiến thuật tốt, cách chơi hiện đại Thành Trung được đánh giá tương đối cao so với những người đồng lứa.

Liệu có đủ thuyết phục HLV Kim Sang Sik?

Những phẩm chất kỹ thuật của Thành Trung là điều HLV Kim Sang Sik chắc chắn đang tìm kiếm nhằm giải quyết bài toán sáng tạo nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam.

Thực tế, ông Kim Sang Sik và các trợ lý đã có mặt trên khán đài sân Ninh Bình ở trận gặp Thanh Hóa để trực tiếp "xem giò" Thành Trung. Nhưng với những gì đã thể hiện, liệu chừng đó có đủ thuyết phục hoàn toàn vị chiến lược gia người Hàn Quốc?

Rất khó đoán biết, HLV Kim Sang Sik có bị Trần Thành Trung thuyết phục

Câu trả lời có lẽ là chưa. Bởi đơn giản, ai cũng biết triết lý của HLV Kim Sang Sik đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, không chỉ về mặt kỹ chiến thuật mà còn đặc biệt yêu cầu cao về nền tảng thể lực.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc xây dựng lối chơi dựa trên khả năng pressing cường độ cao, di chuyển không ngừng và một tinh thần chiến đấu máu lửa.

Các cầu thủ phải đảm bảo đủ sức mạnh để tranh chấp và duy trì tốc độ trong suốt 90 phút. Nhìn lại màn trình diễn của Thành Trung, dù có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng cũng có những thời điểm tỏ ra hụt hơi và yếu thế trong các pha đối đầu tay đôi.

Tài năng của Thành Trung là không thể phủ nhận, nhưng chỉ bộc lộ "đơn giản" như vậy là chưa đủ thuyết phục đối với một HLV khắt khe như ông Kim Sang Sik. Chính vì vậy, ở tập trung của U23 Việt Nam sắp tới, tiền vệ Việt kiều này rất khó được ông thầy người Hàn Quốc điền tên.

Đó là tương lai gần. Còn xa hơn, một khi Thành Trung hoà nhập hoàn toàn với V-League, chắc chắn ông Kim Sang Sik sẽ rất cần tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình cho U23 Việt Nam. Thậm chí tuyển Việt Nam cũng đang chờ đợi luồng gió mới vừa trở về từ xứ sở Hoa hồng.