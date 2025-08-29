Tọa độ kinh doanh chục triệu khách chờ sẵn

Anh Nguyễn Việt Thắng vốn không xa lạ với BĐS khi từng đầu tư vài căn hộ và sở hữu cả nhà phố trung tâm cho thuê. Nhưng vài năm gần đây thị trường chững lại khiến anh dè dặt.

Cuối tháng 8, khi tham dự một đại nhạc hội tại VEC, anh tranh thủ khảo sát dòng sản phẩm Boutique Gate ngay kế cận, và lập tức xuống tiền.

“Người làm kinh doanh phải tính nhanh. Chỗ nào có khách sẵn, hạ tầng bài bản, thì không lý do gì phải đắn đo. Boutique Gate hội đủ cả ba yếu tố: dòng khách thật, hạ tầng thật, tiềm năng sinh lời thật”, anh Thắng nhấn mạnh.

VEC đón hơn 230.000 khách ngay trong ngày khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước

Những con số thực tế đã củng cố nhận định của anh Thắng. Chỉ trong vài ngày, VEC đã ghi nhận kỷ lục: hơn 100.000 khán giả dự 3 đại nhạc hội liên tiếp, gồm V-Concert, V-Fest và 8Wonder. Tiếp đến là hơn 21.000 người tham gia giải chạy “Việt Nam tôi đó”.

Đặc biệt, ngày 28/8, VEC đón “biển người” với hơn 230.000 khách đổ về triển lãm quy mô lớn nhất lịch sử “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Kéo dài đến 5/9, sự kiện dự kiến tiếp tục thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tới “thành phố Expo” phía Đông Bắc Thủ đô.

“Đây là những con số trong mơ với bất kỳ nhà đầu tư hay người làm kinh doanh nào. Dòng khách tự tìm đến, chứ không phải mình mỏi mòn chờ đợi hay vất vả lôi kéo. Chưa kể, khó có nơi nào có thể thu hút đa dạng dòng khách như Boutique Gate”, anh Thắng nói.

Nhà đầu tư này dẫn chứng, nếu phố cổ Hà Nội được coi là “ngồi không cũng ra tiền” nhờ du lịch, thì Boutique Gate sở hữu “tập khách triệu đô” đa tầng và phong phú. Trong đó, nổi bật nhất là giới trẻ - lực lượng bắt nhịp xu hướng nhanh, chi tiêu mạnh cho mua sắm, ẩm thực, thời trang, sản phẩm sáng tạo.

Bên cạnh đó, các gia đình cũng xuất hiện đông đảo trong những sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí. Họ quan tâm nhiều đến các mô hình tiện ích phục vụ tại chỗ, ẩm thực, vui chơi giải trí, nơi trẻ em và người lớn cùng tham gia.

Không thể bỏ qua lượng chuyên gia, doanh nhân, khách MICE quốc tế hùng hậu. VEC với quy mô top 10 thế giới sẽ là “thánh địa” của các sự kiện, triểm lãm quốc tế. Lợi thế cửa ngõ đón khách từ sân bay Nội Bài, và sân bay Gia Bình trong tương lai, càng giúp Boutique Gate hút tệp khách chịu chi này.

Đặc biệt, Boutique Gate còn là tâm điểm phục vụ 40.000 cư dân của Vinhomes Global Gate đang dần chuyển về ở. Đây là nhóm tiêu dùng thường xuyên, bảo chứng cho dòng tiền bền vững.

“Với lưu lượng khách dự kiến 60 triệu lượt/năm, Boutique Gate không chỉ là điểm mua sắm, giải trí mà còn là “mỏ vàng” khai thác thương mại, dịch vụ dài hạn”, anh Thắng đánh giá.

Đa dạng mô hình kinh doanh, dịch vụ nào cũng kín khách

Tại Vinhomes Global Gate, Boutique Gate được quy hoạch như một hệ sinh thái thương mại, giải trí đa tầng, gắn chặt với nhu cầu của từng tệp khách. Nhờ đó, mô hình nào cũng có “đất diễn”.

Quy hoạch các phố thương mại theo chủ đề giúp Boutique Gate dễ dàng thu hút khách

Trong đó, Phố Hoàng Hôn nằm trực diện đại lộ Trường Sa, liền kề 2 tòa chung cư cao tầng, nhà để xe và chỉ cách công viên Wonderland vài bước chân. Phố Bình Minh lại nổi bật với lợi thế sinh thái kế cận 2 hồ điều hòa, 4 công viên và trường học. Trong khi đó, Phố Expo được xem là “cửa ngõ hội nhập” khi đối diện “kỳ quan” VEC và tòa khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A.

Mỗi căn boutique được thiết kế đa công năng gồm cấu trúc 5 tầng + 1 tum, mặt tiền rộng và diện tích sàn lớn (khoảng 490m2), cho phép chủ sở hữu hoặc khách thuê đa dạng hóa loại hình kinh doanh trong cùng một không gian. Thiết kế tách tầng cũng giúp chủ sở hữu dễ dàng sử dụng và cho thuê từng không gian riêng biệt.

Vị trí kế cận các tiện ích của Vinhomes Global Gate giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng tới Boutique Gate

“Nhà phố nội đô dần mất lợi thế vì mặt bằng hạn chế, thiếu chỗ đỗ xe, hạ tầng lộn xộn. Boutique Gate thì khác: phố thương mại được thiết kế riêng cho kinh doanh, có lối đi bộ rộng, bãi đỗ xe, hệ thống biển hiệu thống nhất, cảnh quan đẹp. Nhờ đó, khách đến sẽ ở lại lâu, chi tiêu nhiều hơn”, anh Thắng phân tích.

Thế Định