Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” vừa được khai mạc sáng nay (28/8) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC ở Đông Anh, Hà Nội.

Chiếc máy bay IL-14 mang số hiệu CN-C482 được trưng bày tại sân của phân khu "Khát vọng bầu trời", trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Hoàng Hiệp

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý và thu hút được đông đảo người dân tham quan là chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 tại phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" tại VEC.

Đây là 1 trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957, và chiếc có số hiệu VN-C482 được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó, chiếc máy bay đặc biệt này là phương tiện chuyên chở Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

IL-14 có chiều dài 22,31m; sải cánh 31,70m; sức chở 26-36 người. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 - đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay.

IL-14 là mẫu máy bay vận tải hạng nhẹ do Liên Xô sản xuất, có chiều dài 22,31m; sải cánh 31,70m; sức chở 26-36 người. Máy bay được trang bị 2 động cơ tua bin cánh quạt, tốc độ tối đa 415km/h, độ cao hoạt động tối đa 6.500m, tầm bay xa nhất 1.700km.

Nhiều người dân thích thú ngắm nhìn chiếc máy bay từng chở Bác Hồ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Là chuyên cơ phục vụ các lãnh đạo cấp cao nên máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được thiết kế khoang hành khách gồm: một giường có kích thước 1,2m, một bàn làm việc và ghế ngồi, bốn chiếc ghế phụ hàng sau; khu vệ sinh và bồn rửa mặt phía đuôi máy bay; sàn máy bay được trải thảm...

VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 - đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Điểm đặc biệt của chiếc máy bay này là trang bị khá đơn giản, không có trang bị hỗ trợ hạ cánh, điều khiển khó, thiếu chính xác. Việc điều khiển máy bay an toàn hay không phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của phi công.

Sau khi "hoàn thành sứ mệnh lịch sử" và dừng bay vào năm 1981, chiếc IL-14 này được bảo quản tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam.

Máy bay được trang bị 2 động cơ tua bin cánh quạt với những trang bị khá thô sơ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đêm 13, rạng sáng ngày 14/8 vừa qua, chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 đã được Cục Hàng không Việt Nam di chuyển đến VEC để trưng bày trong thời gian diễn ra sự kiện.

Để đảm bảo vận chuyển an toàn, một phần cánh và đuôi cùng các bộ phận khác như cánh quạt, lốp... đã được tháo rời và lắp lại.

Một số hình ảnh của chiếc máy bay đặc biệt này:

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm. Thời gian triển lãm từ 28/8 đến hết 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc ta; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 03 miền Bắc – Trung - Nam; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!