Thành công của Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) một lần nữa ghi dấu ấn của VEC như một “sân khấu lớn” cho những sự kiện đỉnh cao của ngành công nghiệp, công nghệ và trải nghiệm quy mô quốc gia và quốc tế.

Hạ tầng mở lối cho trải nghiệm xe thế hệ mới

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao. Người dùng không còn hài lòng với việc ngắm xe trong không gian tĩnh hay chạy thử quanh vài tuyến phố quen thuộc với tốc độ giới hạn. Thay vào đó, họ cần những trải nghiệm “thực chiến” hơn: tăng tốc để cảm nhận lực kéo, đánh lái gấp để kiểm chứng độ ổn định...

Tuy nhiên, hạ tầng tổ chức sự kiện tại khu vực nội đô ngày càng bộc lộ giới hạn: không gian chật hẹp, đường thử ngắn, yêu cầu khắt khe về tiếng ồn và vận hành.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) xuất hiện như một lời giải cho bài toán hạ tầng, mở ra không gian sáng tạo gần như không giới hạn cho các thương hiệu và đơn vị tổ chức sự kiện. Điều này được thể hiện rõ nét tại VnMS 2025, vừa diễn ra từ 26 - 28/12.

VnMS 2025 thu hút rất đông khách tham quan trong không gian rộng mênh mông của VEC.

Lần đầu tiên được tổ chức tại VEC, VnMS 2025 đã xác lập quy mô trưng bày và trải nghiệm hiếm có với tổng diện tích lên tới 45.000 m2. Sự kiện quy tụ hơn 20 thương hiệu, trong đó có 13 hãng ô tô, 2 thương hiệu xe máy và 6 thương hiệu phụ kiện, mang đến cho khách tham quan cơ hội tiếp cận và lái thử gần 60 mẫu xe mới nhất trên thị trường.

Không chỉ dừng ở trưng bày, VnMS 2025 còn trở thành ngày hội văn hóa xe với sự góp mặt của hơn 200 mẫu xe thể thao, xe độ độc bản đến từ cộng đồng đam mê trên khắp cả nước.

Không gian sự kiện được tổ chức đa lớp với nhiều hoạt động diễn ra song song, từ lái thử, workshop kỹ năng, trình diễn công nghệ đến các màn trình diễn xe tại sân khấu trung tâm. Chính sự đa dạng này đã tạo nên một trải nghiệm liền mạch, sống động và hiếm thấy tại các triển lãm xe trước đây.

Điểm khác biệt mang tính nền tảng của VEC nằm ở hệ thống đường thử. Nếu các bãi thử tạm thời trong nội đô thường chỉ dài dưới 200 m, khiến trải nghiệm lái chưa kịp “đã” đã phải giảm tốc, thì tại VEC, bài toán này được giải quyết triệt để. Tổ hợp gồm 4 sân bãi thử biệt lập, mỗi sân rộng tới 45.000 m2, cho phép triển khai đầy đủ các bài test tiêu chuẩn quốc tế: từ tăng tốc 0 - 100 km/h, phanh gấp (ABS testing), đánh lái zic-zac ở tốc độ cao cho tới các bài test địa hình (off-road) nhân tạo.

Ông Dương Thế Trung, Trưởng ban nội dung kênh Xế Cưng, giám khảo giải thưởng Car Awards trong khuôn khổ VnMS 2025 nhận định, triển lãm có không gian tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, cho phép một lúc quy tụ khá nhiều hoạt động.

“Với tính chất của sản phẩm là phương tiện di chuyển, đòi hỏi những không gian rộng để sắp đặt đường thử thì đây là một địa điểm rất phù hợp”, ông Trung cho biết.

Giải chạy Carlympic, nơi bố mẹ và con cái cùng chạy cung đường 1,5 km tại VnMS 2025

Đặc biệt, tại VnMS 2025, nhiều thương hiệu không chỉ trưng bày mà còn tổ chức trao giải, vinh danh sản phẩm ngay trong khuôn viên sự kiện. Áp đảo với doanh số hơn 10.000 xe được bán ra tính đến tháng 11/2025, “tân binh” Limo Green của VinFast đã giành danh hiệu “Xe MPV của năm” và được rất đông khách tham quan quan tâm, lái thử và chốt đơn ngay tại sự kiện.

Limo Green của VinFast xuất sắc giành danh hiệu “Xe MPV của năm” tại VnMS 2025

Vị trí chiến lược, tiệc ích all-in-one đưa VEC thành “sân khấu lớn” của các siêu sự kiện

Tọa lạc tại điểm giao của ba trục kết nối chiến lược, gồm cầu Đông Trù, Nhật Tân và Tứ Liên (Hà Nội), VEC sở hữu lợi thế tiếp cận hiếm có. Từ sân bay Nội Bài, chỉ sau khoảng 15 phút di chuyển là du khách đã có mặt tại VEC. Đây là yếu tố đặc biệt thuận lợi với các đoàn chuyên gia, khách quốc tế và đối tác cấp cao. Vị trí đủ gần để thu hút công chúng, nhưng cũng đủ tách biệt để vận hành những sự kiện quy mô lớn mà không bị giới hạn bởi hạ tầng đô thị.

Về dịch vụ, VEC xóa bỏ ám ảnh về những buổi lái thử xe “nắng, bụi và thiếu tiện nghi”. Khu vực sự kiện được quy hoạch bài bản theo mô hình “all-in-one” với hệ thống nhà chờ VIP, khu check-in sang trọng, ghế ngồi có mái che, hệ thống WC sạch sẽ và quầy nước uống tiêu chuẩn. Nhờ vậy, trải nghiệm tham dự sự kiện được nâng lên một chuẩn mực hoàn toàn khác.

Không gian tổ chức Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025

Thực tế đã chứng minh năng lực tổ chức của VEC qua hàng loạt sự kiện lớn, như Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh (A80), Hội chợ Mùa Thu, Tuần lễ Công nghệ và Công nghiệp, sự kiện Kia's Day - ngày hội lái thử quy mô nhất năm của Kia tại phía Bắc hay các chương trình trải nghiệm xe tiêu chuẩn Đức của Volkswagen…

“VEC là cái tên duy nhất tại Việt Nam hiện tại có thể thỏa mãn cùng lúc các yêu cầu khắt khe về quy mô lẫn dịch vụ tiện ích, phục vụ cho mô hình triển lãm kết hợp không gian trong nhà và ngoài trời”, ông Phạm Đức Huy, Trưởng Ban tổ chức VnMS 2025 nhận định, đồng thời chia sẻ mục tiêu biến triển lãm xe thường niên thành một sự kiện quốc tế tầm cỡ ngay tại Việt Nam.

Ông Phạm Đức Huy - Trưởng Ban tổ chức Vietnam Mobility Show 2025