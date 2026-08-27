Cùng với lịch tổ chức mới, VEEW 2026 mở rộng hệ sinh thái hợp tác với sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show, đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối B2B nhằm đưa sự kiện trở thành nền tảng giao thương chuyên ngành cho cộng đồng sự kiện - triển lãm và các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam.

VEEW được hình thành trong bối cảnh ngành sự kiện - triển lãm tại Việt Nam tiếp tục mở rộng cùng nhu cầu marketing trải nghiệm, xúc tiến giao thương, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, tổ chức và các địa phương. Thị trường đã hình thành một chuỗi cung ứng gồm các nhà tổ chức, agency, đơn vị quản lý địa điểm, nhà thầu cùng các nhà cung cấp thiết bị, công nghệ và dịch vụ. Tuy nhiên, các nguồn lực vẫn phân tán và thiếu một điểm gặp gỡ chung để doanh nghiệp giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác và cùng trao đổi về hướng phát triển dài hạn của ngành.

Từ thực tế đó, VEEW được phát triển như một nền tảng kết nối chuyên ngành, nơi doanh nghiệp có thể giới thiệu năng lực, tiếp cận người mua và tìm kiếm đối tác. Ở giai đoạn triển khai mới, trọng tâm B2B được thể hiện qua các hoạt động kết nối cung - cầu, giới thiệu giải pháp, trao đổi nhu cầu và mở rộng hợp tác. Chất lượng cuộc gặp, khả năng tiếp cận người ra quyết định và giá trị có thể tiếp nối sau sự kiện là những tiêu chí quan trọng của chương trình.

Trong cấu trúc mới, VEEW giữ vai trò thương hiệu và nền tảng, kết nối các mắt xích của ngành tổ chức sự kiện và triển lãm. PLASE Show là sự kiện chuyên ngành âm thanh, ánh sáng và thiết bị biểu diễn được xây dựng trên nền tảng tổ chức chuyên nghiệp, hướng đến kết nối các thương hiệu, nhà phân phối, đơn vị sản xuất và cộng đồng yêu âm thanh. Với lịch sử tổ chức đã trải qua 15 kỳ, PLASE Show từng bước khẳng định vị thế là một sân chơi uy tín, nơi các công nghệ và sản phẩm mới trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp được giới thiệu trực tiếp với khách hàng.

Ở kỳ hợp tác với VEEW, PLASE Show mong muốn kết hợp để cùng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo thêm nhiều cơ hội kết nối trong ngành, góp phần thúc đẩy thị trường thiết bị âm thanh - ánh sáng tại Việt Nam phát triển chuyên nghiệp và năng động hơn.

WEDTECH Show được ví như “sân chơi” công nghệ và sáng tạo, WEDTECH Show mang đến những công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng các xu hướng trang trí, thời trang cưới đi đầu thị trường. Không chỉ là nơi trưng bày và phô diễn thực lực, sự kiện còn mở ra không gian kết nối trực tiếp các đơn vị cung ứng với cộng đồng làm nghề. Sự hiện diện của WEDTECH Show trong khuôn khổ VEEW hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới, thúc đẩy tính chuyên nghiệp và định hình những tiêu chuẩn vượt trội cho toàn bộ ngành dịch vụ cưới hỏi - sự kiện tại Việt Nam.

Giá trị cộng hưởng không chỉ nằm ở việc nhiều nhóm ngành cùng hiện diện tại một địa điểm. Nhà tổ chức, thương hiệu và agency có thể tiếp cận địa điểm, nhà thầu, giải pháp kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ; trong khi nhà cung cấp thiết bị có cơ hội gặp khách hàng từ sự kiện doanh nghiệp, biểu diễn và ngành cưới. Cấu trúc này hướng tới kết nối cung - cầu theo nhu cầu thực tế, giúp người tham dự tiếp cận chuỗi giá trị từ ý tưởng và sản xuất đến thiết bị, công nghệ và dịch vụ.

Theo kế hoạch hiện tại, VEEW 2026 dự kiến có hơn 180 gian hàng tiêu chuẩn cùng với quy mô của PLASE Show khoảng gần 100 khu trưng bày với không gian lớn từ 36m2 đến 81m2 với sự góp mặt của nhiều tên tuổi âm thanh danh tiếng trên thế giới như LAcoustic, Meyer sound, JBL, Adamson, Bose… khoảng 500 người mua B2B chắc chắn sẽ tạo sức hút 20.000 - 30.000 lượt khách trong 3 ngày.

Các hoạt động chính dự kiến gồm Hội nghị lãnh đạo ngành triển lãm và tổ chức sự kiện (VECA Summit); Hội thảo chuyên ngành biểu diễn và giải trí; Hội nghị chuyên ngành MICE (Vietnam MICE Summit); Chương trình triển lãm và trình diễn công nghệ âm thanh, ánh sáng và workshop chuyên ngành (PLASE Show); Hội nghị chuyên ngành cưới hỏi (Vietnam Wedding Summit); Chương trình trình diễn và trải nghiệm công nghệ âm thanh, ánh sáng, sân khấu (PLASE show demo và WEDTECH Live Demo); Lễ hội âm nhạc kết nối cộng đồng ngành cưới và sự kiện (WeFest - Rock Edition); Giao lưu hướng nghiệp cho sinh viên và chuyên viên sự kiện trẻ; Chương trình người mua; Lễ hội Khinh khí cầu…

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, VEEW hướng tới trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng doanh nghiệp và những người hoạt động trong ngành sự kiện - triển lãm. Sự kiện tạo không gian để các bên trong chuỗi giá trị cập nhật xu hướng, trao đổi về công nghệ, tiêu chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu thị trường, qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức, thúc đẩy tính chuyên nghiệp và gia tăng đóng góp kinh tế của ngành tại Việt Nam.

Chia sẻ về cách tiếp cận B2B của VEEW 2026, ông Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Triển lãm và Tổ chức Sự kiện Việt Nam (VECA), cho biết: “Với một sự kiện B2B, số lượng người tham dự hay diện tích trưng bày chỉ phản ánh một phần quy mô. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp có gặp đúng đối tác, trao đổi trên cơ sở nhu cầu thực tế và chuyển những cuộc gặp đó thành các bước làm việc cụ thể hay không. Vì vậy, VEEW ưu tiên chất lượng tương tác và khả năng hình thành những quan hệ hợp tác có thể tiếp tục phát triển sau sự kiện".