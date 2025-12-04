Ngày 4/12, chính quyền xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã cử cán bộ đến khu vực Đèo Ngang, trên tuyến Quốc lộ 1A, kiểm tra vết nứt mặt đường để báo cáo cơ quan chuyên môn.

Theo đó, vết nứt xuất hiện trên bề mặt đường quốc lộ 1 ở vị trí Đèo Ngang thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị. Vết nứt chạy dọc mặt đường, dài hàng chục mét.

Mặt đường qua Đèo Ngang xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Ảnh: M. Phương

Một số điểm nứt rộng, lộ rõ trên bề mặt nhựa đường bên dưới.

Tình trạng này khiến nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường rất đáng lo ngại, đặc biệt với các phương tiện lưu thông phía dưới khu vực chân dốc.

Đáng chú ý, vị trí xảy ra nứt mặt đường này cách thôn Vịnh Sơn, nơi xuất hiện tình trạng giun đất bò hàng loạt lên mặt đất rồi chết khô, chỉ khoảng 1 km.

Một số điểm nứt rộng trên đường. Ảnh: M. Phương

Cùng với việc mặt đường bị nứt, người dân địa phương còn phát hiện thêm một vị trí có giun bò lên bề mặt hàng loạt rồi chết khô, cách vị trí ban đầu ở thôn Vịnh Sơn khoảng 3km.

Đại diện đơn vị quản lý tuyến đường cho biết, đã nắm được thông tin và báo cáo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm.

Cũng theo đơn vị này, lưu lượng phương tiện qua tuyến đường không nhiều do đa số lựa chọn đi đường hầm. Hiện lực lượng kỹ thuật đang kiểm tra để có thông tin cụ thể hơn về sự việc.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, trong ngày 1/12 tại thôn Vịnh Sơn, khu vực dưới chân Đèo Ngang, người dân phát hiện xác giun đất nằm la liệt trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và kéo dài ra đến tận mép Quốc lộ 1A.

Đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về sự việc này.