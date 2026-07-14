Điều khiến Mã Lĩnh Hà (thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) trở nên khác biệt không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở địa chất độc đáo. Đây là một hẻm núi karst (núi đá vôi) hình thành do quá trình nâng lên của vỏ Trái Đất kết hợp với sự bào mòn liên tục của dòng sông, tạo nên một khe nứt khổng lồ cắt sâu vào lòng đất, trang HK01 đưa tin.

Qua hàng triệu năm, nước giàu canxi đã phủ lên các vách đá những lớp đá vôi kết tủa nhiều tầng, tạo thành những "bức tường hóa thạch" với sắc màu chuyển dần từ trắng ngà đến đỏ nâu ấn tượng.

Cảnh tượng đẹp hùng vĩ tại hẻm núi Mã Lĩnh Hà làm bao du khách mê mẩn. Ảnh: HK01

Mùa đẹp nhất là từ tháng 6 đến tháng 8, thời điểm các con thác bước vào mùa nước lớn. Từ trên cao nhìn xuống, hàng chục dòng thác trắng xóa "buông mình" từ đỉnh vách đá, mềm mại như những dải lụa vắt ngang sườn núi, đổ xuống dòng sông xanh ngọc uốn lượn dưới đáy hẻm núi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Đi dọc tuyến tham quan, khách sẽ lần lượt bắt gặp hàng loạt thác nước nổi tiếng như thác Khinh Sa, thác Trân Châu, thác Hoàng Long và đặc biệt là thác Vạn Mã Bôn Đằng - điểm nhấn được xem là biểu tượng của toàn bộ thắng cảnh.

"Vết nứt đẹp nhất Trái Đất", nơi hàng chục thác nước đổ xuống như dải lụa giữa đại ngàn. Ảnh: HK01

Với chiều cao khoảng 168m, vào mùa mưa, thác Vạn Mã Bôn Đằng có bề rộng lên tới gần 100m. Từ đỉnh vách đá, khối nước khổng lồ đổ thẳng xuống vực sâu, tung bọt trắng xóa và tạo nên màn sương nước dày đặc bao phủ cả khu vực.

Những ngày nắng đẹp, ánh sáng khúc xạ qua làn hơi nước tạo thành cầu vồng rực rỡ, khung cảnh càng thêm kỳ ảo. Độ ẩm quanh thác luôn ở mức rất cao, giúp thảm thực vật phát triển xanh mướt quanh năm, mang đến cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ tích.

Nếu thác Vạn Mã Bôn Đằng gây choáng ngợp bởi quy mô, thì thác Hoàng Long lại đem đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Đây là một trong số ít thác nước tại Mã Lĩnh Hà mà du khách có thể tiếp cận ở cự ly rất gần.

Lối đi bằng gỗ được xây dựng ngay phía sau màn nước, cho phép du khách xuyên qua "bức rèm" thiên nhiên để cảm nhận trực tiếp sức mạnh của dòng thác. Vào mùa nước lớn, những hạt nước li ti phủ kín không gian, bất kỳ ai đi qua cũng có cảm giác như đang đứng dưới một cơn mưa tự nhiên.

Để khám phá trọn vẹn Mã Lĩnh Hà, du khách thường mất khoảng 3 giờ đi bộ trên hệ thống cầu gỗ và lối đi men theo vách đá. Toàn bộ tuyến đường đều có lan can bảo vệ, tuy nhiên một số đoạn khá dốc và trơn trượt, đặc biệt là khu vực gần thác Hoàng Long. Vì vậy du khách nên chuẩn bị giày chống trượt và áo mưa nếu đến vào mùa mưa.

Không chỉ sở hữu hệ thống thác nước ngoạn mục, hẻm núi Mã Lĩnh Hà còn được giới du lịch Trung Quốc ví như một "bảo tàng địa chất ngoài trời".

Sự kết hợp giữa những dòng thác trắng xóa, vách đá dựng đứng và dòng sông xanh biếc giúp nơi đây trở thành một trong những thắng cảnh nổi bật nhất của tỉnh Quý Châu, là điểm đến không thể bỏ lỡ đối với những người yêu thích thiên nhiên.