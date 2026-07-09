Azim Khan Ronnie giành danh hiệu cao nhất với bức ảnh ghi lại hàng nghìn con mòng biển Siberia di cư đang kiếm ăn tại Yamuna Ghat, Ấn Độ. Ảnh: Azim Khan Ronnie/SWNS

Những dãy núi hùng vĩ, rừng mưa nhiệt đới, sông băng, dòng sông mùa nước lớn, hay đàn ngựa hoang phi nước đại đã trở thành chủ thể trong loạt ảnh chụp từ trên không đầy ấn tượng của các nhiếp ảnh gia đến từ nhiều quốc gia.

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Trên không Quốc tế vừa công bố những tác phẩm xuất sắc nhất sau khi ban giám khảo xem xét 1.587 bài dự thi gửi về từ khắp nơi trên thế giới.

Cuộc thi dành cho cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, đồng thời quy định nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác, theo DM.

Những tác phẩm đoạt giải sẽ được giới thiệu cùng 101 bức ảnh xuất sắc nhất trong ấn phẩm thường niên của giải thưởng. Người chiến thắng chung cuộc nhận giải thưởng trị giá 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) cùng một chiếc cúp.

Danh hiệu Nhiếp ảnh gia Trên không của năm thuộc về Azim Khan Ronnie với bức ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn con mòng biển Siberia di cư đang kiếm ăn tại Yamuna Ghat, Ấn Độ.

Azim Khan Ronnie là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ Bangladesh và hiện sinh sống tại Pháp. Anh đã làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh được 11 năm, chuyên chụp ảnh du lịch, ảnh từ trên không, tin tức, văn hóa, thể thao và cuộc sống thường nhật, với trọng tâm mạnh mẽ vào việc kể chuyện bằng hình ảnh.

Chengming Liu chụp dãy núi Diablo Range ở bang California (Mỹ) trong thời điểm xanh tươi nhất sau những cơn mưa mùa đông, làm nổi bật những đường cong mềm mại và các dải địa hình uốn lượn. Ảnh: Chengming Liu/SWNS

Chin Leong Teo ghi lại những thửa ruộng bậc thang xanh mướt hình thành qua nhiều thế kỷ nhờ hệ thống tưới tiêu tỉ mỉ, nằm trên sườn đồi ở Bali, Indonesia. Ảnh: Chin Leong Teo/SWNS

Kah-Wai Lin ghi lại khoảnh khắc đàn ngựa phi nước đại trên cao nguyên đầy bụi vào lúc hoàng hôn ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Kah-Wai Lin/SWNS

Chin Leong Teo ghi lại hình ảnh chiếc lưới màu vàng của một ngư dân xòe rộng trên mặt nước, bao quanh chiếc thuyền nhỏ. Ảnh: Chin Leong Teo/SWNS

Sanghamitra Sarkar ghi lại cảnh các tín đồ Hindu ngồi thành vòng tròn quanh một chiếc cáng đặt đôi dép linh thiêng trong một nghi lễ hành hương. Ảnh: Sanghamitra Sarkar/SWNS