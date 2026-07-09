Từ đàn mòng biển di cư, ngựa hoang phi nước đại đến những dòng sông và sông băng hùng vĩ, những bức ảnh đẹp mang đến góc nhìn ngoạn mục về thiên nhiên từ trên cao.
Những dãy núi hùng vĩ, rừng mưa nhiệt đới, sông băng, dòng sông mùa nước lớn, hay đàn ngựa hoang phi nước đại đã trở thành chủ thể trong loạt ảnh chụp từ trên không đầy ấn tượng của các nhiếp ảnh gia đến từ nhiều quốc gia.
Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Trên không Quốc tế vừa công bố những tác phẩm xuất sắc nhất sau khi ban giám khảo xem xét 1.587 bài dự thi gửi về từ khắp nơi trên thế giới.
Cuộc thi dành cho cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, đồng thời quy định nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác, theo DM.
Những tác phẩm đoạt giải sẽ được giới thiệu cùng 101 bức ảnh xuất sắc nhất trong ấn phẩm thường niên của giải thưởng. Người chiến thắng chung cuộc nhận giải thưởng trị giá 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) cùng một chiếc cúp.
Danh hiệu Nhiếp ảnh gia Trên không của năm thuộc về Azim Khan Ronnie với bức ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn con mòng biển Siberia di cư đang kiếm ăn tại Yamuna Ghat, Ấn Độ.
Azim Khan Ronnie là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ Bangladesh và hiện sinh sống tại Pháp. Anh đã làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh được 11 năm, chuyên chụp ảnh du lịch, ảnh từ trên không, tin tức, văn hóa, thể thao và cuộc sống thường nhật, với trọng tâm mạnh mẽ vào việc kể chuyện bằng hình ảnh.