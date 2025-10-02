Chính xác

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, thành phố được hình thành từ châu thổ sông Hồng và nổi tiếng với danh xưng “Thành phố sông hồ”. Các con sông lớn nhỏ đã chảy qua, bồi đắp phù sa, tạo nên vùng đất phì nhiêu.

Hiện nay, có 7 con sông chính chảy qua Hà Nội: Sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ. Ngoài ra, trong nội đô còn có 2 sông nhỏ là sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu, vốn là nhánh của sông Hồng.

Như vậy, tổng cộng có 9 con sông chảy qua Hà Nội.