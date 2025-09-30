1. Ngọn núi nào từng là núi duy nhất ở TPHCM khi chưa sáp nhập?
Núi Giồng Chùa
Núi Chùa, hay Giồng Chùa là ngọn núi nhỏ nằm tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM khi chưa sáp nhập. Núi cách trung tâm thành phố khoảng 70km về hướng đông nam. Đây được coi là ngọn núi duy nhất của TPHCM cũ và là một điểm đến trong hoạt động khai thác du lịch đường thủy của thành phố đến Bến Khu di tích Giồng Chùa.
Núi Giồng Chùa thật ra chỉ là một giồng đá cao hơn 10m nhưng được coi là ngọn núi cao nhất TPHCM. Núi nằm giữa rừng ngập mặn Cần Giờ, xung quanh là rừng đước, mắm, bần và các cánh đồng ruộng muối. Núi là một khối đá andezit, một loại macma nguồn gốc núi lửa, diện tích khoảng 3ha. Gần núi có miếu Ngũ hành.
2. Ngọn núi nào cao nhất TPHCM hiện nay?
Dãy Núi Dinh
Núi Bao Quan hiện là ngọn núi cao nhất TPHCM (sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).
Núi Bao Quan nằm trong dãy Núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nằm cách trung tâm TP Vũng Tàu (cũ) khoảng 30km.
Dãy Núi Dinh nằm về phía đông bắc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là một dãy núi có nhiều ngọn núi cao: Núi Cao 193m, núi Dinh cao 491m, núi Bao Quan 504m, núi Da Dâu 436m.
3. Ngọn núi nào cao nhất khu vực II - TPHCM hiện nay?
Núi Cửa Ông
Khu vực II của TPHCM hiện nay chính là địa bàn tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập. Sau khi sáp nhập TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu, để thuận tiện quản lý TPHCM mới được chia làm 3 khu vực: Khu vực I là TPHCM cũ; Khu vực II là Bình Dương cũ; Khu vực III là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Núi Cửa Ông cao 295m cao nhất TPHCM khu vực II. Núi Cửa Ông nằm trong khu vực Núi Cậu với diện tích hơn 1.600ha gồm 21 ngọn núi, có dạng hình chữ U. Trong đó ngọn núi cao nhất là Cửa Ông cao 295m, núi Ông cao 285m, Tha La cao 198m, núi Chúa cao 63m.
4. TPHCM hiện tại có diện tích gấp mấy lần TPHCM cũ?
2
TPHCM hiện tại có diện tích hơn 6.772 km², xếp thứ 22 trong số 34 tỉnh/thành cả nước.
Diện tích này gấp 3 lần so với TPHCM cũ trước đây, chỉ 2.095 km², chiếm 0,6% cả nước.
5. TPHCM hiện giáp những tỉnh nào?
Đồng Nai, Lâm Đồng, Đồng Tháp
TPHCM hiện có diện tích tự nhiên là 6.772,59 km2, quy mô dân số là 14.002.598 người. TPHCM hiện giáp các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Biển Đông.
