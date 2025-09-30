Chính xác

Núi Chùa, hay Giồng Chùa là ngọn núi nhỏ nằm tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM khi chưa sáp nhập. Núi cách trung tâm thành phố khoảng 70km về hướng đông nam. Đây được coi là ngọn núi duy nhất của TPHCM cũ và là một điểm đến trong hoạt động khai thác du lịch đường thủy của thành phố đến Bến Khu di tích Giồng Chùa.

Núi Giồng Chùa thật ra chỉ là một giồng đá cao hơn 10m nhưng được coi là ngọn núi cao nhất TPHCM. Núi nằm giữa rừng ngập mặn Cần Giờ, xung quanh là rừng đước, mắm, bần và các cánh đồng ruộng muối. Núi là một khối đá andezit, một loại macma nguồn gốc núi lửa, diện tích khoảng 3ha. Gần núi có miếu Ngũ hành.