Chính xác

Nhật Bản là quốc gia ở châu Á đã bỏ Tết Nguyên đán. Nước này chính thức áp dụng lịch Gregory (Dương lịch) từ năm 1873. Việc thay thế lịch âm truyền thống đã khiến Tết của Nhật Bản, hay còn gọi Shōgatsu, được ấn định vào ngày 1/1, thay vì theo chu kỳ âm lịch như các quốc gia láng giềng.

Trước năm 1873, Nhật Bản vẫn sử dụng lịch âm dương tương tự Trung Quốc, trong đó các tháng được tính theo chu kỳ Mặt Trăng và điều chỉnh bằng tháng nhuận để phù hợp với năm dương lịch.

Khi đó, Tết truyền thống của Nhật diễn ra vào những thời điểm khác nhau, thường rơi vào khoảng từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, tùy theo chu kỳ âm lịch.