1. Quốc gia nào ở châu Á không còn ăn Tết Nguyên đán?
Thái Lan
Nhật Bản là quốc gia ở châu Á đã bỏ Tết Nguyên đán. Nước này chính thức áp dụng lịch Gregory (Dương lịch) từ năm 1873. Việc thay thế lịch âm truyền thống đã khiến Tết của Nhật Bản, hay còn gọi Shōgatsu, được ấn định vào ngày 1/1, thay vì theo chu kỳ âm lịch như các quốc gia láng giềng.
Trước năm 1873, Nhật Bản vẫn sử dụng lịch âm dương tương tự Trung Quốc, trong đó các tháng được tính theo chu kỳ Mặt Trăng và điều chỉnh bằng tháng nhuận để phù hợp với năm dương lịch.
Khi đó, Tết truyền thống của Nhật diễn ra vào những thời điểm khác nhau, thường rơi vào khoảng từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, tùy theo chu kỳ âm lịch.
2. Tại sao nước này lại bỏ Tết Nguyên đán?
Nhằm rút ngắn số ngày nghỉ lễ trong năm
Quyết định từ bỏ Tết Âm lịch của Nhật Bản diễn ra vào năm 1873, trong bối cảnh chính quyền Minh Trị tiến hành cải cách toàn diện nhằm hiện đại hóa đất nước. Theo các tài liệu của Thư viện Quốc hội Nhật Bản, việc chuyển sang Dương lịch là một phần của chiến lược “Thoát Á nhập Âu”, giúp đồng bộ hệ thống hành chính, kinh tế và giao thương với các quốc gia phương Tây.
3. Phản ứng của người dân ra sao khi Nhật Bản bỏ Tết âm lịch?
Đồng tình
Việc bãi bỏ lịch âm ở Nhật Bản được ban hành quá đột ngột khiến người dân khi đó gần như không kịp chuẩn bị cho năm mới. Thời gian đầu, mọi người phản đối gay gắt việc bỏ Tết âm lịch. Nhiều người, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vẫn tiếp tục đón Tết Nguyên đán cho đến đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, theo thời gian, Tết Dương lịch dần thay thế trong xã hội Nhật Bản.
4. Sự kiện nào sẽ được người Nhật tổ chức đêm giao thừa?
Lễ dọn nhà
Lễ rung chuông là sự kiện truyền thống được người Nhật tổ chức đêm giao thừa. Họ sẽ tập trung tại những ngôi đền thiêng để gióng lên 108 hồi chuông đánh dấu thời điểm bắt đầu năm mới.
Con số 108 tượng trưng cho những dục vọng trong con người. Người Nhật xem việc rung chuông là nghi thức giúp gột rửa tâm hồn, xóa đi những ham muốn tầm thường, giúp mọi người gạt bỏ lo âu, muộn phiền của năm cũ.
5. Người Nhật thường ăn loại bánh nào vào năm mới?
Bánh tổ
Người Nhật thường ăn mochi - một loại bánh làm từ gạo nếp giã dẻo trong dịp năm mới (Oshōgatsu), tượng trưng cho sự trường thọ, dẻo dai và thịnh vượng. Trong những ngày đầu năm, mochi xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như kagami mochi gồm hai bánh gạo chồng lên nhau dùng làm đồ lễ trong nhà để cầu may và súp ozoni ăn vào ngày đầu năm với ý nghĩa cầu sức khỏe, may mắn và khởi đầu thuận lợi.
