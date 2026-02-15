Chính xác

Theo chuyên gia nghiên cứu văn hóa, việc Tết không có ngày 30 xuất phát từ công thức tính lịch pháp. Theo cách tính lịch pháp âm lịch, ngày mùng 1 mỗi tháng được bắt đầu từ điểm sóc (điểm mà Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng). Thời gian của một tháng sẽ bắt đầu từ điểm sóc này đến điểm sóc kế tiếp.

Do chu kỳ thực của Mặt Trăng là xấp xỉ 29,5 ngày và số ngày trong tháng được làm tròn. Vì vậy có thể làm tròn lên 30 hoặc làm tròn xuống 29 ngày và phát sinh tháng đủ (30 ngày) tháng thiếu (29 ngày).

Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16/2 dương lịch, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ.