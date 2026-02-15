1. Tại sao năm nay không có ngày 30 Tết?
Do âm lịch được điều chỉnh để khớp với 24 tiết khí
0%
Do Mặt Trăng quay nhanh hơn bình thường
Do năm nhuận dương lịch làm mất ngày 30
Do xuất phát từ công thức tính lịch pháp âm lịch
Theo chuyên gia nghiên cứu văn hóa, việc Tết không có ngày 30 xuất phát từ công thức tính lịch pháp. Theo cách tính lịch pháp âm lịch, ngày mùng 1 mỗi tháng được bắt đầu từ điểm sóc (điểm mà Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng). Thời gian của một tháng sẽ bắt đầu từ điểm sóc này đến điểm sóc kế tiếp.
Do chu kỳ thực của Mặt Trăng là xấp xỉ 29,5 ngày và số ngày trong tháng được làm tròn. Vì vậy có thể làm tròn lên 30 hoặc làm tròn xuống 29 ngày và phát sinh tháng đủ (30 ngày) tháng thiếu (29 ngày).
Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16/2 dương lịch, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ.
2. Theo chu kỳ đang diễn ra, trong vòng bao nhiêu năm liên tiếp sẽ chỉ có ngày 29?
6
6
7
8
9
Trong 8 năm liên tiếp, từ 2025 đến 2032, tháng Chạp sẽ chỉ có 29 ngày và giao thừa sẽ rơi vào ngày 29 Tết Nguyên đán thay vì ngày 30 như nhiều năm.
Theo các nhà nghiên cứu, việc 8 năm liền không có ngày 30 Tết chỉ là một hiện tượng bình thường của lịch pháp, là yếu tố toán học thuần túy. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các yếu tố trong văn hóa tâm linh hay các nghi lễ trong dịp Tết trong đó có nghi lễ cúng tất niên, giao thừa.
3. Vì sao tháng 12 âm lịch được gọi là tháng Chạp?
Vì chữ “Chạp” nghĩa là tháng lạnh nhất trong năm
0%
Vì chữ "Chạp" nghĩa là tháng cuối cùng
Vì chữ "Chạp" đọc lệch từ "Lạp" chỉ lễ tế thần dịp cuối năm
Vì chữ "Chạp" nghĩa là lễ cúng giao thừa
Theo GS Nguyễn Tài Cẩn trong giáo trình Lịch sử ngữ âm tiếng Việt, chữ tháng Chạp bắt nguồn từ hai chữ “Lạp nguyệt” mà người Việt đã đọc chệch từ “Lạp” thành “Chạp”.
Chữ “Lạp” trong tiếng Hán chỉ lễ tế thần vào dịp cuối năm (tháng 12 âm lịch). Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc nên cũng gọi tháng này là tháng Chạp. Tháng Chạp cũng gắn liền với các nghi thức cúng bái và lễ Chạp mả.
Trong tiếng Hán, “Lạp” cũng có nghĩa là lễ tất niên, nghĩa này cũng liên quan đến tập tục kể trên.
4. Dân tộc nào có nghi lễ gội đầu vào 30 Tết?
Mường
0%
Tày
Thái trắng
Dao
Nghi lễ gội đầu là hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Thái trắng vùng Tây Bắc. Lễ hội này thường tổ chức vào ngày 30 Tết hàng năm, nhưng có năm thiếu tháng sẽ tổ chức ngày 29 Tết, thể hiện tinh thần đoàn kết, mang tính nhân văn sâu sắc, sự thân thiện của con người với tự nhiên.
5. Dân tộc nào có tục lệ bằng mọi giá không được để gà gáy trước đêm Giao thừa?
Cao Lan
0%
Lô Lô
H'Mông
Pu Péo
Người Pu Péo có một phong tục kỳ lạ là không để gà gáy trước giao thừa. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các thanh niên phải đi canh chừng gà trống trong vườn. Khi chúng vỗ cánh, rướn lên chuẩn bị gáy, họ lập tức sẽ đốt pháo ném vào chuồng gà để chúng giật mình, nhảy lên thi nhau gáy.
Ngay lập tức, mọi người hò nhau hát vang trời để át tiếng gà gáy. Người Pu Péo quan niệm tiếng gà gáy vừa hay, vừa thiêng liêng, đánh thức ông mặt trời dậy. Vì thế ai át được tiếng gà thì sang năm mới sẽ hát hay, gặp nhiều may mắn, thành đạt, hạnh phúc.
