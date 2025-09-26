Hôm nay (26/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Anh Tuấn (SN 1983, ở Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2019, ông Lê Hiệp D. (SN 1954, ở phường Bách Khoa, Hà Nội) và bị cáo Tuấn có nhu cầu mua bán bất động sản nên quen biết nhau. Tuấn có nhu cầu mua đất, còn ông D. muốn bán căn nhà có diện tích 92,8m2 ở khu vực đường Võ Chí Công, Hà Nội.

Ngày 18/3/2020, Tuấn đặt cọc 200 triệu đồng để mua căn nhà trên. Khoảng 1 tuần sau, ông D. báo mẹ ông không đồng ý bán nhà nữa và vị đại gia này xin đền cọc cho Tuấn. Sau đó, ông D. đã đền cọc 800 triệu đồng, hai bên làm giấy xác nhận, việc đền cọc là hai bên tự nguyện, vụ việc này đã giải quyết xong.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Đến khoảng đầu năm 2021, ông D. biết ông Nguyễn Mạnh T. (SN 1969) muốn bán gấp mảnh đất đang xây khách sạn ở đường Xuân La. Thửa đất này sát nhà ông D. nên vị đại gia tìm khách có nhu cầu mua khách sạn đang xây dựng để hưởng tiền chênh lệch môi giới.

Ông D. đã trao đổi việc này với Trần Đặng Anh Tuấn, đồng thời bảo bị cáo tìm người mua khách sạn của ông T., nếu giao dịch thành công, cả hai chia đôi tiền chênh lệch. Bị cáo Tuấn đồng ý và nói sẽ liên hệ với ông T.

Tháng 5/2021, lợi dụng sự tin tưởng của ông D. và do ông này đang phải cách ly do dịch bệnh Covid-19, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người này. Thực hiện ý định xấu, bị cáo nói với ông D. mình đã làm việc với ông T. để mua mảnh đất cùng khách sạn đang xây dựng với giá 57 tỷ đồng, yêu cầu đặt cọc 5,7 tỷ đồng trong thời hạn 10 ngày.

Nếu quá thời gian này mà không giao dịch chính thức sẽ bị mất tiền đặt cọc. Bị cáo còn nói dối ông D. rằng, sẽ đứng ra đàm phán, đảm bảo đặt cọc thay ông D. và thực hiện các giao dịch để cùng mua chung khách sạn…

Ông D. tin tưởng nên đã đồng ý để bị cáo đứng ra thực hiện các giao dịch. Cáo buộc cho rằng, trong thời gian đó, Tuấn không liên hệ với ông T. để mua khách sạn và cũng không đặt cọc tiền mua đất như đã nói.

Nhưng đến ngày 20/3/2021, Tuấn vẫn nói với ông D. là không tìm được người mua đất nên không có tiền trả cho ông T. và phải mất tiền cọc là 5,7 tỷ đồng. Tuấn nói đã tác động để ông T. bớt cho 1,7 tỷ đồng, còn lại phải chịu chi phí phạt cọc 4 tỷ đồng .

Do trước đó hai người thỏa thuận “làm ăn chung” nên bị cáo yêu cầu ông D. phải chịu một nửa tiền phạt cọc là 2 tỷ đồng và phải thanh toán ngay trong ngày 6/6/2021. Ông D. tin rằng Tuấn đã đặt cọc thật và bị phạt cọc, đồng thời bị Tuấn nhiều lần thúc ép nên cuối cùng đã phải nhờ người đưa cho Tuấn 2 tỷ đồng tiền “phạt cọc”.

Một thời gian sau, do nghi ngờ nên ông D. tìm gặp trực tiếp ông T. để hỏi về việc phạt cọc thì mới "ngã ngửa" chuyện mình bị Tuấn lừa đảo. Vì vậy ông D. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Bị cáo Trần Đặng Anh Tuấn đã trả lại số tiền trên cho bị hại. Quá trình vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử, Tuấn trình bày việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông D. là do bị vợ chồng người tên H. và N. chỉ đạo.

Vợ của Tuấn đã xuất trình các file ghi âm, tin nhắn liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh làm rõ và cho rằng chưa đủ căn cứ xác định vợ chồng ông H. là người chỉ đạo Tuấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông D. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý.