Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Ngô Quang Tú (SN 1974, ở Hòa Bình, làm nghề ca sĩ tự do) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Nhật Văn và Nguyễn Thái Ngôn (cùng SN 1971, đều ở TPHCM) lần lượt nhận mức án 7 năm 6 tháng tù và 7 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Trước đó, năm 2016, bà Nguyễn Thị S (SN 1943, ở TPHCM) và con gái là Lê Thị Thu Thảo mâu thuẫn về di chúc nên bà S có đơn khởi kiện gửi đến TAND TPHCM đề nghị xét xử vô hiệu đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế giữa bà S và chị Thảo.

Năm 2020, bản án dân sự sơ thẩm của TAND TPHCM bác yêu cầu khởi kiện của bà S. Năm 2021, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà S. Đến tháng 12/2022, TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm theo hướng bất lợi cho bà S.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Do muốn kết quả xét xử có lợi cho mẹ mình, nên chị Lê Thị Thu H (là con gái bà S) đã nhờ bị cáo Lê Nhật Văn tìm người có chức vụ quyền hạn để “chạy án” theo hướng rút quyết định kháng nghị trên.

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Văn đã nhờ Nguyễn Thái Ngôn và thông qua Ngôn giới thiệu, chị Lê Thị Thu H gặp và nhờ bị cáo Ngô Quang Tú “chạy án”.

Ngày 29/12/2022, Tú gọi điện cho chị H. bảo mang tiền ra Hà Nội để giải quyết việc. Ngay hôm sau, Tú gặp và nhờ ông Ngô Tiến H, thẩm phán TAND Tối cao tác động rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cho mẹ chị H. Ông H trả lời chưa biết sự việc thế nào, để kiểm tra đã. Sau đó, Tú chuyển qua Zalo tài liệu liên quan đến vụ việc để ông H xem trước.

Khoảng 22h ngày 31/12/2022, khi ông H tiếp khách ở một nhà hàng, Tú cùng với chị H, bị cáo Văn và một người nữa đến nhà hàng gặp ông thẩm phán. Tại đây, chị H đưa cho Tú 2 phong bì, mỗi phong bì 100 triệu đồng để “ra mắt” ông H.

Đến 23h cùng ngày, Tú cầm theo phong bì đi vào phòng ông H đang ngồi với khách, nói có chị H muốn đến gặp trình bày. Ông H đi cùng ca sĩ này sang phòng bên cạnh gặp chị H. Sau khi nghe chị H trình bày, vị thẩm phán nói: "Nếu việc nhà em đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng". Theo lời khai của Tú và ông thẩm phán, ca sĩ không hề đưa tiền trong 2 phong bì cho ông H.

Ngày hôm sau, chị H đưa 50 triệu đồng cho Tú, nói là tiền bồi dưỡng. Đến ngày 9/1/2023, ông Ngô Tiến H nhắn tin qua Zalo cho Tú nội dung: “Vụ kia chịu rồi em à…”.

Cáo buộc cho rằng, dù biết rõ không thể "chạy án" để TAND Tối cao rút quyết định giám đốc thẩm nhưng Tú vẫn nói với chị H là nhờ người giúp được và yêu cầu chuẩn bị từ 2-3 tỷ đồng mang ra Hà Nội đưa cho bị cáo để “chạy án”.

Tin tưởng Tú, chị H đã đưa cho bị cáo này 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Tú đã đưa cho Văn 200 triệu đồng, Ngôn 150 triệu đồng.

Ngày 12/6/2023, chị H nhận được quyết định giám đốc thẩm của TAND Tối cao. Lúc này chị mới biết mình bị lừa vì phán quyết không như mong đợi của chị. Vì vậy, chị H đòi tiền, nhưng ca sĩ không trả.

Sau khi biết chuyện, vị thẩm phán đã khuyên chị H nên tố cáo hành vi phạm tội của Tú. Ngày 1/7/2024, Ngô Quang Tú đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, chị H còn đưa cho Văn 100 triệu đồng nói là tiền công bồi dưỡng môi giới.