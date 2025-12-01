Nhạc sĩ Đào Hữu Thi vừa ra mắt sách Nhạc sĩ Đào Hữu Thi - Gió Trường Sơn vẫn hát, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).
Sách nhằm ghi lại chân thực hành trình đời và nghề của một người nghệ sĩ trưởng thành từ chiến tranh, tôn vinh giá trị tinh thần của người lính và âm nhạc cách mạng.
Tác phẩm được xây dựng với bố cục gồm 6 chương, tập trung tái hiện hành trình sáng tác của nhạc sĩ Đào Hữu Thi gắn liền với chiến trường Trường Sơn - cái nôi hun đúc tư duy nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo của ông.
Trong đó, các chương đầu khắc họa hình ảnh Đào Hữu Thi như một “ngôi sao thầm lặng” của âm nhạc Trường Sơn, với những sáng tác gắn bó sâu sắc với đời sống người lính, quê hương và ký ức làng quê.
Những chương tiếp theo đi sâu vào thế giới nội tâm của ông, với quan niệm sáng tác, cách vận dụng chất liệu dân gian, mối quan hệ giữa lời ca và giai điệu…
Các chương cuối mở rộng góc nhìn về dấu ấn cuộc đời, giá trị di sản âm nhạc và những suy ngẫm về thời gian, con người, được phản ánh qua ký ức, lời tri ân của đồng đội, học trò và người yêu nhạc.
Tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Đào Hữu Thi xúc động chia sẻ giá trị của những bài hát gắn với lịch sử luôn được lưu giữ và đi cùng năm tháng. Ông viết cuốn sách này trước hết là để tri ân những người lính, những đồng đội đã sống và chiến đấu trọn đời cho đất nước.
“Với tôi, âm nhạc ngoài việc để thưởng thức đó còn là một hình thức ghi chép lịch sử bằng cảm xúc, nơi mỗi bài hát là một lát cắt của thời đại, chứa đựng hy sinh nhưng luôn hướng về niềm tin và hy vọng”, ông nói.
Tâm nguyện lớn nhất của nhạc sĩ là mong muốn được ghi lại tất cả quá trình âm nhạc ấy để tổng tập thành sách để lại cho các thế hệ mai sau.
Bởi lẽ, thời gian dần trôi, tất cả những tư liệu lịch sử với bao kỷ niệm, dấu ấn, chiến công sẽ khuất dần theo thời gian, theo số phận của con người để đi dần vào lòng đất nghĩa là sẽ mất đi mãi mãi…
Cuốn sách được kỳ vọng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh. Đồng thời, trở thành một “địa chỉ đỏ” về tinh thần, truyền cảm hứng sống, học tập và cống hiến cho bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Trước khi là nhạc sĩ, Đào Hữu Thi là người chiến sĩ cầm súng, từng có mặt trên khắp các chiến trường: Từ miền Nam, chiến trường Lào, Campuchia, đặc biệt, trên con đường mòn chạy dọc suốt dải Trường Sơn.
Đất nước thống nhất, Đào Hữu Thi tiếp tục việc học tập. Từ năm 1984-1987, ông về công tác tại Nhà Văn hóa Binh đoàn Trường Sơn. Nhạc sĩ chuyển về học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) và công tác tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
